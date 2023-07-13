“Ah şu emekliler”

Her maaş zammı zamanı geldiğinde emekliler gündeme gelir, onların üzerine yazılır çizilir, nice sözler söylenir.

Bu sene, daha doğrusu, memleketin seçim sath-ı mailine girildiği günden bu yana hep gündemde yer aldı. Çünkü, potansiyel oy kaynağı idi.

Öncesinde, oy alındı; sonrasında ise, onlarla oynanıldı. Evet, yaşlı başlı bu insanlarla düpedüz oynanıldı! Bir defa şu emekli kelimesinin altını kalınca çizelim.

Emekli, “emek”li; yani emek vermiş, emek sarf etmiş kimse demektir.

Bu insanlar o günün şartlarına göre -az çok- emeğinin karşılığını almanın yanında; vergisini ve kendisini emekli edecek olan SSK ya da Bağ-Kur primini 25-30 sene ödeyerek bugünlere geldiler.

Ödenen her ayın primini yine o günün döviz kuruna dönüştürüp hesap edin bakalım, toplamında, karşınıza nasıl bir tablo çıkacak!

Bu, işin maddî yönü!

Bir de, bu konunun manevî boyutu var. Bu insanlar ananız, babanız, dedeniz. Ve bu insanlar ülke ekonomisine fikri ile, fiziği ile omuz vurmuş kimseler. Bugün bunlar, yorgun düşmüş insanlar. Tepe tepe kullandığımız her konfor, yararlandığınız her hizmet onların alın terlerinin; nasırlı ellerinin, iki büklüm bellerinin ürünü.

İçinde oturduğunuz hanlar, hamamlar, saraylar bile…

Nankörlüğün âlemi yok!

Çok utanç ve esef verici bir durum ki: Sosyal medyada, Emekli Maaşı Zammı bahanesiyle memleketin yaşlısı, saygı değer büyüklerimiz hakkında söylenmedik söz, sergilenmedik itham kalmadı.

Paylaşımcıların isimleri bizde mahfuz olmak üzere, -müsbet menfî- bu incilerden (!) birkaçını, orijinal şekilleriyle, ibretiâlem olsun diye karilerime; duyarlarsa, muhataplarına arz ediyorum:

“Emekli demek işgücünden düşmüş tüketici demektir. Yıllarca Maaş aldınız, yeter artık, biraz da gençler para kazansın. Sonra bu saatten sonra yeteri kadar birikiminiz vardır.

“Zaten belli yaştan sonra çok proteinli yemek, çok gezmek, şık giyinmek olmaz. Bir lokma bir hırka yeter. Artık ahirete çalışın. Hem Ülkemizin Ekonomik Sıkıntılar içinde olduğunu biliyorsunuzdur herhalde.

“Sonra dışarda bir çok düşman fırsat kolluyor. Yani sizler emeklilikte rahat edin diye ülke ekonomisi sıkıntıyamı girsin. Ülke güvenliği tehlikeyemi düşsün? Vatan, bayrak sevginiz olsun biraz.”

***

“Asrın felaketi deprem yaşadık. 99 depreminde bırak artışı devlet maaş ödemek için elin tavırlarına (gavurlarına) el pençe divan durduklarını da biliriz. Elhamdülillah bu gün bu maaş zamlarına şükretmeyi bilmeyenin geçmişi düşünmesi lazım. Yalnız şu var ki, devlet memurlara seyyanen artışı çok yüksek yaptı. Makası açtı.

Vardır bir hikmeti sebebi. Vesselam.

“Emekli kesimin büyük bir bölümü şu an 60 yaş üzeri çoğunun ek iş yapma şansı sıfır çoğu da tek çalışıyor eşi ev hanımı geniş düşünmek iyi düşünmek araştırmak lazım.”

“Emeklilik devlete yük değil, ödül değil; bedeli peşin olarak ödenmiş bir haktır.”

“Emekliyi üç beş kuruş zamla oyalayıp kendileri lüks, şatafat içinde yaşayan her kim varsa yedikleri haram olsun.”

“Emekliler haklı ve güçlü bir kamuoyu oluşturdu. Algı yönetimi değil. Gereğinin yapılacağını ümit ediyorum. “

“Ah şu emekliler. Bugünlerde fazla mirildanmaya başladılar. Acilen bir virüs daha bulup temizlik yapmak gerekiyor. Demek ki korona ve bintek (Biontech) fazla işe yaramadı.”

Görüyorsunuz değil mi?

İş, emeklilerin bir hırka bir lokmayla yaşamasını, hatta ölümünü istemeye kadar vardı, dayandı.

Kula kulluk edenlerin karakteri işte, bu!

Bütün bu yazılıp çizilenlere, söylenen bed sözlere sütunlar dolusu cevap yazmak yerine, bir tek cümleyle cevap veriyoruz:

“Hasbünallâhü ve nîmel vekil.”