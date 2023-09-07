Aşırısı, düpedüz put oluyor

Ölçü elden kaçınca maksat yolda kalıyor; huzur hayal oluyor. Olması gerekenden fazla yemek içmek ne ise, sevgide de haddi aşmak, olmuyor. Bu şeylerin azı karar, çoğu zarar.

Kantarın topunu kaçırmamak gerekiyor.

Sevgi fazla olunca, aşırıya varınca her zaman, daha daha istiyor. Çünkü insan fıtratı bu…

Mutlu anlar, mutsuz anlar; hüzne dalmış zamanlar olur bazen, hayatta.

Çok sevdiğin nesneler, hep sevmeni isterler. Olur ya, o anı sezemezsin, o anda sevemezsin; arzusunu göremezsin. Ama muhatabın seni görür, hem de, bu hâlini “çok” görür.

Sevmede aşırılık sevgiyi putlaştırıyor!

Fânilere gösterilen muhabbet de, fânidir; ya gider, ya biter. Bu, at olur, avrat olur; mal olur, evlât olur… En doğrusu, orta yolu tutmaktır. Aksi hâlde, grafikte iniş çıkış hayatını zehreder. Çünkü, eş zamanlı hayat tarzı zuhur eder, ortada.

Onunla sevinirsin, onunla üzülürsün; onunla yatar, onunla kalkarsın; onunla yaşar, onunla ölürsün. Yani, hep “o” olursun. Bir gün kendin olmaya ya fırsatın, ya ruhsatın bulunmaz.

Mutlaka, her şeyin bir değeri, bir de, bedeli vardır. Hayatında yer almış, onu sana bağlamış nice unsur vardır ki, önce hâletini, ardından da hayatını zir ü zeber ediyor.

Demek ki kıymet, kamet kadar olmalı.

Gönle sevgi Allah için dolmalı.

Allah için sevilmeyen nesneler, düpedüz put oluyor.

Nefse payanda para, her zaman ön sırada. Kadın, evlât, oto, mal; herkesçe muteber hâl!

Bu şeylere öyle meftun ki insan, yokluğunu düşünmek sanki dünyanın sonu! Çokları, tutmuş koymuş, en baş köşeye, onu. Sabah akşam temennanın bin tanesi bir para…

Dünya mamur olsun derken, kalbe açılıyor yara.

Oturup, şöyle bir düşünmek lâzım: Ahirete tercih için, değer mi bütün bunlar?

“Değmez” derse eğer gönül, mesele yok; istikamet tamamdır. Eğer kem küm ediyorsa, bil ki o ruh talandır!

Anlaşılan, sevgiler, O’ndan önde olmuyor. Nurdan boşalan kaba hemen zulmet doluyor. Her ne varsa yanlış olan, sökmek gerek, sineden; kapanmalı secdeye, nadim olarak, birden.

Rabbim, hiç kimseyi yanılanlardan, yamulanlardan eylemesin.

Rabbim, putlaşmış nesneleri bizden uzak eylesin.