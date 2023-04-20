Ayrılıkta hüzün var

Rahmet-i Rahmân, nüzûl-u Kur’an, şehr-i Ramazan letafetiyle, nezahetiyle; büründürdüğü melekiyetiyle geldi, kondu, gidiyor. Tazarrular müstecâbsa, seyyiâtı siliyor.
Her zaman, Ramazan-ı Şerif’in gelişi emelimiz; gidişiyse, elemimiz.
Bab-ı Reyyân* kapısından geçenlere selâm olsun.
Ramazanda, her şey kutlu; rahmetinden herkes umutlu!
Rabbimizin ikramıyla, keremiyle Ramazanı; ihya ettiğimiz ve inşallah idrak ettiğimiz ömre bedel bir Leyle-i Kadr’i daha yaşadık.
Eriştiren Mevlâ’mıza, binler ham ü senâlar…
Bugün ise, ayrılığın zamanı!
Vuslatlarda, sevinç var; ayrılıkta, hüzün zâr.
Biz de tuttuk, bu duyguyu, naçizane mısralara taşıdık:
ELVEDÂ
Elvedâ ey şâh-ı zaman elvedâ
Elvedâ ey mâh-ı Furkan elvedâ
Elvedâ ey hasenatın harmanı
Elvedâ ey mü’minunun bayramı
Elvedâ ey şehr-i gufran elvedâ
Elvedâ ey derde derman elvedâ
Elvedâ ey dinin şaşmaz mihengi
Elvedâ ey cennetlerin nirengi
Elvedâ ey beşten bir farz elvedâ
Elvedâ ey Mevlâ’ya arz elvedâ
Elvedâ ey zikir, şükür mevsimi
Elvedâ ey gönlümüzün nesimi
Elvedâ ey kenzü’l-sevap elvedâ
Elvedâ ey O’ndan hitap elvedâ
Elvedâ ey şeytanları bağlatan
Elvedâ ey duyguları çağlatan
Elvedâ ey hayrü’l-umûr elvedâ
Elvedâ ey kalbe huzur elvedâ
Elvedâ ey fazl-ı Sübhan elvedâ
Elvedâ ey vakt-i sultan elvedâ.
A.R.A.
Bilvesile cümle karilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ederim.
* “Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık o kapı kapanır, kimse oradan giremez.” Buharî, Savm, 4; Müslim, Sıyâm, 166.