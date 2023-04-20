Ayrılıkta hüzün var

Rahmet-i Rahmân, nüzûl-u Kur’an, şehr-i Ramazan letafetiyle, nezahetiyle; büründürdüğü melekiyetiyle geldi, kondu, gidiyor. Tazarrular müstecâbsa, seyyiâtı siliyor.

Her zaman, Ramazan-ı Şerif’in gelişi emelimiz; gidişiyse, elemimiz. Bab-ı Reyyân* kapısından geçenlere selâm olsun. Ramazanda, her şey kutlu; rahmetinden herkes umutlu! Rabbimizin ikramıyla, keremiyle Ramazanı; ihya ettiğimiz ve inşallah idrak ettiğimiz ömre bedel bir Leyle-i Kadr’i daha yaşadık. Eriştiren Mevlâ’mıza, binler ham ü senâlar… Bugün ise, ayrılığın zamanı! Vuslatlarda, sevinç var; ayrılıkta, hüzün zâr. Biz de tuttuk, bu duyguyu, naçizane mısralara taşıdık: ELVEDÂ Elvedâ ey şâh-ı zaman elvedâ Elvedâ ey mâh-ı Furkan elvedâ Elvedâ ey hasenatın harmanı Elvedâ ey mü’minunun bayramı Elvedâ ey şehr-i gufran elvedâ Elvedâ ey derde derman elvedâ Elvedâ ey dinin şaşmaz mihengi Elvedâ ey cennetlerin nirengi Elvedâ ey beşten bir farz elvedâ Elvedâ ey Mevlâ’ya arz elvedâ Elvedâ ey zikir, şükür mevsimi Elvedâ ey gönlümüzün nesimi Elvedâ ey kenzü’l-sevap elvedâ Elvedâ ey O’ndan hitap elvedâ Elvedâ ey şeytanları bağlatan Elvedâ ey duyguları çağlatan Elvedâ ey hayrü’l-umûr elvedâ Elvedâ ey kalbe huzur elvedâ Elvedâ ey fazl-ı Sübhan elvedâ Elvedâ ey vakt-i sultan elvedâ. A.R.A. Bilvesile cümle karilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ederim. * “Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık o kapı kapanır, kimse oradan giremez.” Buharî, Savm, 4; Müslim, Sıyâm, 166.

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