Gitmek mi zor, kalmak mı?

Gitmek nasıl bir takdir işi ise, kalmak da Yaradan’ın takdiri! Akıbetini bilemeyiz ama giden, dünyanın zahmetinden meşakkatinden; gamından kederinden kurtuluyor, gidenler.

Kalanlarsa, yola devam…

Yolun sonu yel ile mi sel ile mi, depremle mi; yanarak mı donarak mı; döşeğinde yatarak mı hitam bulur, bilinmez.

İnsana keder veren, gitmek değil, kolu kırık kalmaktır.

Çünkü kalan, sırtına, yalların yükünü yüklüyor; hatıralar canlandıkça, gece gündüz kükrüyor.

Kalmanın zor tarafı işte, bu!

İnsan, ünsiyet ettiği bir medrese arkadaşından, bir asker arkadaşından ayrılırken bile hüzünlenir. Hem de istenirse, birbirine gidip gelmek, görüşme imkânı olduğu hâlde…

Emr-i Hak vâki olup gidenlerle kalanların görüşmesi, ötede.

Tabi gidenler, heybe dolu gittiyse; kalanlara, Rabbim nasip ettiyse…

Bizim hatun geçti, gitti; Mevlâ’sına erişti. Ve bugün, onun vefatının birinci sene-i devriyesi.

Tam da bugün, 9 Şubat Perşembe günü, gidenlerin izini, toprağına yüzünü sürdüğü ve “Men rabbüke ve mâ dînüke ve men nebiyyüke”, yani Rabbin kimdir, dinin hangi dindir ve Peygamberin kimdir?” sualine muhatap olduğu gün!

Yarım asra yakın bin zaman beraber, bir hayatı paylaştık.

Acı tatlı, nice günü beraberce yaşadık; acıtsa da, nice zoru metanetle aşardık.

Mevlâ’m, Fatma Hanımın zorlarını kolay, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin.

Gönül, Kitapta ifade edildiği üzere eşiyle, dostları ve sair sevdikleriyle “… nimetlerle dolu cennetlerde karşılıklı koltuklara kurulmuş (sohbet eder) halde” (Sâffât, 43) olmayı arzu eder.

Duamız böyle; ümidimiz, bu!

Dünya fâni, dünyalı da, öyle…

Bâkî olan ancak, O.

Dilerse, dünyamızı, ukbamızı mamur eder, Rabbimiz.

Bütün bu temas ettiğimiz meseleler istikbale, sona matuf bir tasavvur.

Dünyanın, dolayısıyla, hayatın zorluğu yalnızlıkla başlıyor.

Zâhiren, memât için zorluk yok.

O işle vazifeli melek gelir, alır, gider!

Terziye, “Göç var” demişler. Terzi de, ”İğnem yakamda” demiş.

Yeter ki buralarda, oraların tedbirini alalım; rızasıyla, Rabbimizin huzuruna varalım.

Mühim olan, bu!

Bereket, tevekkülümüz var, yükümüzü hafifleten; çok şükür, Şefîimiz var, izn-i İlâhî ile ümmetine kol kanat geren; binler ham ü senâlar olsun ki, bize sonsuz rahmetiyle, şefkatiyle, merhametiyle muamele eden Allah’ımız var.

Zorları def eyleyenimiz, bizleri affeyleyenimiz var.

Ne gam.

O var, her şey var.

Her şey yâr, her şey yarar…

Not: Ahiret yolculuğunu işlemiştik yazımızda. Ne var ki yazımız, gazeteye ulaşmadan, afetle birçok vatandaşımız ahirete yol aldı. Takdir böyleymiş! Rabbimden, hükmen şehit durumundaki bütün depremzede mevtâlarımıza rahmet, yaralılarına şifa, aziz milletimize de baş sağlığı dilerim.