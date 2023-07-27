Gönder yâ Rabbi

Mahlûkat, Yaradan’ın ihsanını bekliyor. Rabbinin rahmet hazinesinden ta’yîn ve takdir ettiği rızkı beklemeyen var mıdır?

Kimi ağzını açmış, annesinin getireceği bir lokma “kay”a razı; kiminin elleri açık, “Hayy”dır daim fîzârı… Gönder yâ Rabbî! Mikroptan gergedana, papatyadan çınar ağacına kadar bütün canlılar Rezzâkından beklemekte rızkını. Ağası paşası, amelesi gedası rızka muhtâç. Makam mevki bu konuda beş para… Yağmuru rahmet eden, arzda rızkı halk eden işitmez mi duayı? “Kul: Yâ Rabbî, Yâ Rabbî dediği vakit, Allahü Teâlâ ‘Kulum, ne istiyorsun? İste, (dilediğin) verilecektir”1 buyurmaktadır. Tarlayı ekmeli çiftçi, işinde işlemeli işçi. Hâl, kâl’e omuz vermeli, dua ederken. Ağaçlar semâya uzatmış, kollar gibi dallarını, bekliyor. Toprak tohuma, tohum hubûb’a hâmile; bekliyor. Demirciler, demir döver; örsle çekiç, Seni över. Gönder yâ Rabbî! Her duaya cevap veren Allah’ım! Muhtâca matlûbunu ver. Yer altında solucan, yer üstünde halecân; kimi gider, kimi gelir, koşuşur. Deryadaki, dünyadaki bütün canlıların rızkını ihsan eden Allah’ım! Ne kadar cömertsin, ne çok merhamet sahibisin. Kudretinin dairesini akıl alır gibi değil. Sabah giden, akşam dönen bunca insan, bunca hayvan yuvasına çeker durur; karınca misali, karınca kararınca… Kımıldayan dudaklar ister, Senden daima; dinsizi hâlle, dinlisi kâlle. Mutî’ kullarına ikrâm, asî kullarına ihsân eden Sensin! Çalınacak kapı Senin kapın; kimileri bilse de, bilmese de… Gönder, Allah’ım! Sen vermezsen ne hâl olur, buca can? Büyüklüğün şânındandır “aman”a, eman. Keremkârsın, mededkârsın; yâ Hannan, yâ Mennan. Sen, rabülâleminsin. Bizi, dünyada sultan, orada hüsrana uğrayanlardan eyleme! Hışırdayan yapraklar, çatlak kara topraklar; inekler, sinekler, böcekler; gülümseyen taç yapraklı çiçekler kendilerine mahsûs dilleriyle rahmetini dilerler. “Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. O halde benden rızık isteyin ki, sizi doyurayım”2 buyuruyorsun. Ne gelirse Senden, cümle kusur bizdendir. Âkıbet hayr olacaksa, gönder yâ Rabbî! Dipnotlar: 1- Bursalı, E. G. D., 26 (et-Terğib ve’t-Terhib,2:488). 2- Câmiü’s-Sağîr, 3:1273.

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