GÜNAHLARI DÖKEN ŞEYLER

Müslüman’ı titreten; dünyasını zehreden en birinci gaile, günah!

Günahsızlık, her kişinin harcı değil; er kişinin derecesi, elbette. Yani, peygamberlerden başka herkes, günahların korkusuyla, ondan kaçınma çabası içinde.

İnsan zayıf, aciz ve nefsi ile baş başa olduğu, şeytanın da iğvâsına muhatap bulunduğu içindir ki Allah’ın kitabında doğru ile yanlış, sevap ile günah her yönüyle anlatılmış. Sevabın neler kazandırdığı, günahın ise başımıza ne hâller getireceği açık açık ifade edilmiş.

Kulun kusurdan ârî; temiz, pak, günahsız olması çok zor.

İstisnalar var mı bilmem, ama nebîlerden başkasına, imkânsız.

Böyle olmakla beraber, gayret eden mü’min için, günahlardan bir derece arınmak; mağfirete mazhar olmak bazı müstesna günlerin, gecelerin, zamanların, mekânların; evrâd ve ezkârların hatırı için, imkânlı olabiliyor.

Bugün üçüncüsüne ulaştığımız -gündüzüyle, gecesiyle- Kurban Bayramı; yine bugün idrak edeceğimiz Cuma Gecesi, bu imkândan ikisi.

Rabbimizin ihsanıyla, keremiyle bu fırsatlar önümüze konulmuş.

Meselâ: Her Müslüman’ın bildiği ve dilinden düşürmediği Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber tesbihleri ve bunların mü’minlere kazandırdıkları:

Peygamber Efendimiz (asm),

“Sübhanallah” sevap kesesinin yarısını doldurur. “Elhamdülillâh”, tamamını doldurur. “Allahü Ekber” gökle yer arasını doldurur” 1;

“Yüz defa Allahü Ekber, yüz defa Elhamdülillah, yüz defa Sübhanallah de. Bu, dizginlenmiş, eğerlenmiş, Allah yolunda cihada tahsis edilmiş yüz attan daha hayırlıdır. Yüz deveyi sadâka vermekten daha hayırlıdır. Yüz köleyi âzad etmekten daha hayırlıdır” 2;

“Sübhanallah (Allah’ı her türlü noksan sıfattan tenzih ederim), Elhamdülillah (Hamd Allah’a mahsustur), Allahü Ekber (Allah en büyüktür); Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur) demeyi elden bırakma. Çünkü bunlar, ağacın yapraklarını döktüğü gibi, günahları döker” 3 buyuruyor.

Cennete talip, gafleti galip, günahtan muzdarip her Müslüman’ın istediği de bu değil mi?

Buyurun!

Fırsatlardan fırsat sana.

Dünya hayatında her şey, sebepler tahtında. Kazanmak, teşebbüsle olduğuna göre, çalışmak; emek verip, Rabbimizden talep etmek gerekir.

Gayret bizden; tevfîk ise, Allah’tan (cc).

Dostlarım!

Bilvesile Kurban Bayramı'nızı tebrik eder, sıhhat ve afiyetle nice bayramlara erişmenizi Cenab-ı Hak'tan dilerim.

Dipnotlar:

1- Tirmizî, Duâ, 86.

2- Camiü’s-Sağîr, 3: 1314 ( İbni Mâce, Edeb, 56).

3- Age., (Müsned, 1: 381).