"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Hayat Bilgisi dersi

Ali Rıza AYDIN
02 Şubat 2023, Perşembe
Hayatın her yerinde ibretnüma dersler var. Bu dersleri ala ala, yaşaya yaşaya; bir cihette, düşe kalka tecrübe denen değer husule geliyor.

Bununla ilgili bir sözümüz var, aziz dostlarımızla paylaştığım:

Tecrübe satın alınmaz; ama onun için bedel ödenir.

Bugünün deyimiyle deneyim, düne göre tecrübe, esasında insana bir sermaye. Yani, bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara, kapital, meta, resülmal.  

Tecrübe, işte böyle bir değer! 

Buna olan ihtiyaç ise işine gücüne, mesleğine, zanaatına, hizmetine göre, beşikten mezara kadar her safhada, her insana lüzumlu. 

Lokman Hekim, “Tecrübeyi kimden öğrendin?” diye sorulduğunda şu cevabı vermiş: 

“Körlerden öğrendim. Çünkü onlar elindeki değnekle tam araştırmadan adım atmazlar. Basacakları yerin sağlam olduğundan emin olduktan sonra adım atarlar. Ben de bir şey yapacağım zaman düşünür, faydalı ise konuşur, lüzumlu ise yaparım. Faydasız ise bırakmayı ve susmayı tercih ederim.”

Havada, karada, denizde yürütülen bütün faaliyetler; tatbikatlar, savaşlar “tecrübe” denen altyapıyla başarıya ulaşır. Aksi hâlde neticesi hüsrandır.

Araştırma-geliştirme / Ar-Ge, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak maksadıyla sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen çaba ve bu bilgi birikiminin yani, bir mana da, elde edilen tecrübenin kullanılmasıdır. 

Yani Ar-Ge, kör kişinin elindeki bastonu. 

Tecrübe, hayatın usaresi! 

Yazımıza başlık yaptığımız hayat bilgisi ise, insanın bulunduğu topluma uyum sağlaması, o toplumun dinî millî, kültürel değerlerini tanıması ve toplum hayatının gerektirdiği davranışları kazanması manasında, tecrübe. 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, tecrübe hiçbir yerde satılmaz; ama onun, acı-tatlı mutlaka bir bedeli bulunur. 

İşte, bunun misali: 

Cam bardak ustasının yanında çalışan delikanlı, babasına, “Bunca zamandır çalışıyorum. Artık işi öğrendim. Bana dükkân açalım” der. Tutarlar, bir dükkân açarlar. 

Eski çırak, yeni usta, kolları sıvar ve geçer işin başına. Ne var ki fırından çıkardığı hiçbir bardak sağlam kalmaz. Tezgâha koyar koymaz kırılır. 

Durumu gören baba, şaşkın! 

Hemen koşar, ustaya. 

“Usta, bizim oğlan yanınızda sanatı öğrendi ve ona dükkân açtık, ama fırından bir tek sağlam bardak çıkaramadı” der. Usta, bıyık altından hafif bir tebessüm fırlattıktan sonra, “O, yanımda altı ay daha çalışsın” der.  

Altı ayın sonunda ustası, fırından çıkardığı sıcak bardakta uygulayarak, çırağına; “Bak oğlum! Fırından çıkardığın sıcak bardağa, şöle, ağzınla ‘Püf’ yap ve ondan sonra soğuk tezgâhın üzerine koy” der. 

Yani, işin “Püf noktası”nı tarif eder. 

Delikanlı da, böylece, hayat tecrübesini elde eder.  

Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BÖYLE HUKUK DEVLETİ Mİ OLUR?

    Provokatörler kullanışlı aptal

    Vize başvurusu dijitalleşiyor

    Metropoller 2022’de göç verdi

    BM kuruluşlarından Filistinliler için yardım çağrısı

    Özel okullarda kriz

    Japonya, kardan elektrik üretecek

    Beytülmale dokunan yanacak

    EYT’liler: Mağduriyetimiz sürüyor

    Tayvan çevresinde Çin'e ait 34 hava aracı ve 9 gemi tespit edildi

    Cenab-ı Hakk Müzeyyin ismiyle İstanbul'da da tecelli etti

    İran'ın casus ağına yönelik Azerbaycan'da operasyon: 39 kişi gözaltına alındı

    ABD'de "Salgın Bitti" yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde kabul edildi

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara Iraklı genç ressamlardan anlamlı tepki

    Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e ''yoğun kar'' uyarısı

    Güney Afrika'da ulusal afet hali ilan edilecek: Gerekçe ''elektrik krizi''

    Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

    9 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan köpeğin sahibi tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim tarihimizde bir Said Nursî tartışması
    Ahmet BATTAL

    AKP’ye “yeter” mi? CHP’ye “yetmez” mi?-2
    Mikail YAPRAK

    Çocuk üzerine büyük düşünceler
    Havva KÜÇÜK KONUR

    Altılı Masa neden yuvarlak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zor zamanda çare arayışları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    Hayat Bilgisi dersi
    Cevher İLHAN

    Millet ittifakı’nın “yolsuzlukla mücadele” iradesi
    Faruk ÇAKIR

    Lauren Booth’un yolculuğu
    Risale-i Nur'dan

    “Risaleleri bir defa okumak kâfi değil”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.