"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İnsanların dünyaları dağıldı

Ali Rıza AYDIN
02 Mart 2023, Perşembe
Bugün, bir bölgenin pare pare, bedenlerin lime lime oluşunun; yani Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yirmi beşinci günü!

İnsanlarımızın duyarlılığı, işini gücünü terk edip yıldırım hızıyla deprem mahalline koşmaları her türlü takdire ve tebrike şayandır.

O günü, o günlerde yazamadım.

Gidip göremedim, -telefonla birkaç cılız taziye ya da geçmiş olsun görüşmesi hariç- ellerinden tutamadım.

Bu üzüntüm bir yana…

Şahsım itibariyle edindiğimiz bilgiler, muttali olduğumuz haberler birkaç ağız, birkaç adım öteden.

Bu şartlarda, inanmaktan başka çare yok.

Doğruları, doğru görmek gerekir.

Hâllere, hadiselere bakış tarzı, sözü manasına, işi mecrasına oturtmak açısından oldukça önemli.

Yanlış, yanlıştır; ama yanlış anlamak da anlatmak da, doğruya karşı gadirdir.

Esas olan, hakikat!

Yorumlarsa, arkadan gelir.

Konumuzla ne kadar bağdaşır bilmem, ama şu kıssayı arz etmeden geçemedim:

Nasrettin Hoca kendi merkepte, oğlu yayan pazara giderken yolda rastladığı kimseler:

“Hoca, utanmıyor musun? Kendin binmiş, ter ü taze çocuk yayan!” derler. Bunun üzerine Hoca iner, çocuğu merkebe bindirir. Karşılaştığı insanlar:

“Delikanlı, ayıp değil mi? Koskoca adam yürüyor, kendin merkebe biniyorsun” derler. Bu defa, merkebe, ikisi de biner. Görenler:

“Allah’tan korkun! Bir merkebe iki kişi birden binilir mi” diye ayıplarlar.

Bir meseleye bakarken, insaf nazarıyla bakmak, ona göre yorum yapmak gerekir.

Künhüne vâkıf olmadan, zâhire göre verilen hükmün akıbeti,  çoğu zaman fos çıkar.

Toplum hayatında, bilhassa içinde bulunduğumuz ve yaşaya geldiğimiz elim hadiselere doğru bakmak; meseleyi, doğru okumak gerekir.

Doğrunun kaynağı doğruysa, doğrudur; mesaj doğru okunur.

Ortalıkta o kadar çok bilgi kirliliği var ki, doğruları katl eden.

Ne ölenin sayısı belli, ne kalanın sayısı… Ayaktaki insanların dünyaları dağıldı.

Ne ölülerine üzülebiliyor, ne diri kaldıklarına sevinebiliyorlar.

Bu insanların birçoğu isyana varır, gayretullaha dokunur düşüncesiyle, yaşadıklarından müştekî bile olamıyorlar.

Şimdi kalkıp bu durumu ve buna bağlı olarak yapılanları-yapılmayanları eleştirsen, kabahat; alkışlasan insafsızlıktır, ayıptır; susmaktaysa, vebal var!

Hocanın meselesinde olduğu gibi; insen olmuyor, binsen olmuyor.

Biz yine de, başka telden meseleye değindik.

Cenab-ı Hak, bu mağdur ve mütevekkil insanların ıkıbetini hayr; gidenlerine rahmet, kalanlarına ise merhametiyle muamele eylesin.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    28 Şubat’ın ürünleri iktidarda, mağdurları Millet İttifakı’nda

    Afet odaklı dönüşüm şart

    Depremzede seçmen kütüğü oluşturulsun

    Ucube sistem enkaz altında

    Açlık sınırı 9435 liraya çıktı

    Cürüm ve haramla helalleşilmez

    ''Depremler, bir obruğun çökmesini hızlandırabilir''

    Hindistan'da 122 yılın en sıcak şubat ayı

    Depremin öncesi ve sonrası

    İlk maaşlar nisan ayında yatırılacak

    Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te eğitim öğretim yeniden başladı.

    Deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdı

    Almanya’dan 450 ton yardım malzemesi

    Bahçeli’den depremzedeye: Dağılın gitsin

    AFAD: 45 bin 89 kişi vefat etti

    AKP iktidarı 28 Şubat’ın ürünü

    OHAL KHK’ları tek tek yargıya açılacak

    Neyin helalliğini istiyorsunuz?

    EYT'ye ilişkin kanun teklifi yasalaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hesap vermeden helallik istemek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Helallik haramlık ve rey meseleleri
    Mikail YAPRAK

    “Zelzeleli Dünya”
    M. Latif SALİHOĞLU

    1940’lı yıllarda Anadolu depremleri
    Cevher İLHAN

    Vahim deprem istifhamları…
    Ali FERŞADOĞLU

    Deprem için koştuk; ya evlatlarımız için?
    Genel

    28 Şubat’ın ürünleri iktidarda, mağdurları Millet İttifakı’nda
    Genel

    Afet odaklı dönüşüm şart
    Faruk ÇAKIR

    Öncelik sırası nerde?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.