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17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mâ-i rahmet

Ali Rıza AYDIN
17 Kasım 2022, Perşembe
Mâ-i rahmet: Rahmet suyu; yani, Allah’ın rahmet hazinesinden nüzul eden su ve bütün sular demektir.

Hayatın idamesi için zaruret derecesinde gerekli olan iki ana maddeden biri olan su, oksijenden sonra insan hayatında en önemli yere sahip olan maddedir. 

Canlı olan her şey hakkında, susuz bir hayatın idamesi düşünülemez. 

Hayatı veren, hayata lâzım olanı da vermiş, lütfetmiş. 

Su, cansız bir madde, ama sayısız canlıyı doğurur. Su renksiz, kokusuz ve tatsızdır, ama yine de renkli, kokulu ve tatlı olan her şey maddeten, varlığını suya borçludur. 

Su, canlıların yaşaması için hayatî öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, bütün biyolojik hayat ve insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. 

“Su, Allah’ın eşsiz, özel, müstesna merhametini; rahîmiyetini temsil eder.”1 

Çünkü O, yeryüzünü bu şekilde taktir etmiş,  halk etmiş. 

Âlemlerin Rabbi, Kitabında; “Rüzgârı gönderip de bulutu harekete geçiren Allah’tır. Biz onu ölü bir bölgeye gönderir de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz”2 buyuruyor. 

Hayatın hammaddesi diyebileceğimiz toprak susuz kalsa şak olur, bedenden ruh çıkar gibi… Çünkü su toprağa, toprak da hayata “hayat” oluyor. 

“İnsan vücudu büyük oranda sudan oluşmaktadır.  

“Vücudumuzdaki su oranı yaşam sürecimiz boyunca değişim göstermektedir. Yeni doğan bir bebekte vücut ağırlığının %75’i sudan oluşmakta iken bu oran çocuklarda %70, yetişkinlerde %60 ve yaşlılarda %50 şeklindedir. 

“Su biyolojik bir çözücüdür ve bu çözücü rolüyle vitaminlerin ve minerallerin hem vücutta taşınmasını, hem de çözülmesini sağlar, 

“Su vücut sıcaklığının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar, 

“Su derinin nemlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve vücudun temizlenmesinde temel bir görev üstlenir, 

“Su böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır, 

“Su kayganlaştırıcı bir madde olması nedeniyle birçok organın gerektiği gibi çalışmasını sağlar.”3  

Velhasıl, su, ne büyük nimet! Neye versen “can” oluyor. 

Her şey iyi, güzel de; Cenab-ı hak, bize soruyor: 

“De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?”4 

Evet, kim? 

Kan dolaşımı ile vücudumuzun en ücra köşelerine dağılan ve kılcal damarlardan çıkarak doku sıvısını oluşturan suyumuz çekiliverse, hayat da berbat olur, memat da. 

İhsan ettiği bu büyük nimetinden dolayı, Yaradan’a, suların zerreleri adedince ham ü senâ etmemiz gerekmez mi?  

Dipnotlar: 

1- Colin Turner 

2- Fâtır Suresi, 9.  

3- Suder.org.tr 

4 -Mülk Suresi, 30

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