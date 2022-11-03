Maltepe yenileniyor

1990 yılından bu yana Anadolu’nun her tarafından gelen yüzlerce üniversite gencine kucak açarak, onların barınmalarına ve eğitimlerine katkıda bulunup vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer insan olarak yetişmelerine vesile olan Ankara’mızın Maltepe semtindeki merkez hizmet binamız hayli yaşlanmış ve dolayısıyla, yıpranmıştı.

Yarım asırdan fazla zamandır ayakta kalmayı başaran 4 katlı bina, artık yenilenmeyi hak eti.

İnşaat ilgilileri, Pandeminin olumsuz şartlarını göz önünde bulundurarak ve kentsel dönüşüm imkânlarından da yararlanarak eskisini yıktı, yenisinin inşasına başladı.

Geçtiğimiz günlerde (25 Ekim 2022 Salı), yani ikinci kat tabliye betonunun atıldığı gün, kalabalık bir davetli katılımıyla, bu hizmet binamızın temel atma merasimi manasında, bir merasim gerçekleştirildi.

İlgililer tarafından yapılan açış konuşmasına müteakip, inşaatın yapımında vazifeli olan sorumlular tarafından inşaat hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra Kur’an-ı Kerim okunup, inşaatın suhuletle, kazasız belasız tamamlanabilmesi hususunda dualar edildi, kurban kesildi.

Ayrıca katılımcıların kavlî ve fiilî duaları talep edilerek, ikramlarda bulunuldu.

Kaliteli bir şekilde inşa edildiğini gördüğümüz yeni hizmet binası, bodrum ve çatı katı ile birlikte altı kat ve asansörlü olarak plânlanmış.

Merkez, otopark ve zemindeki birimlerden - bölümlerden başka, direksiz, 200 m2 yüzölçümünde toplantı salonu; üniversite talebelerinin kalacağı katlar, odalar; mutfak, yemekhane ve son katta, taşradan teşrif edecek olan misafirlere hizmet verecek 3 adet süit daire olmak üzere toplam 1300 m2 kullanım alanına sahip olacak.

İnşaatın ilgilileri, şu ana kadarki bodrum ve zemin katın inşası için hatırı sayılır bir meblağın sarf edildiğini; geri kalan kaba inşaat ve ince işlerin tamamlanması için ise, önemli miktarda maddî kaynağa ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Teşebbüs muvaffakiyetin yarısıdır” sözü meşhurdur.

Yola çıkıldı ve bu iş, Allah’ın izniyle ve yardımıyla bitecek.

Öncesinde olduğu gibi, yüzlerce pırıl pırıl üniversite talebesinin barınacağı bu hizmet binası, memleketimiz adına, pek çok hayırlı hizmetlere vesile olacak.

Hayırlı bir işe hizmet etmek ne kadar güzelse, buna omuz vurmak, katkı sağlamak da, o kadar güzel.

İnşaatı devam eden yer, Ankara’nın önemli bir yeri; Ankara’nın Maltepe’si, merkezi. Ankara da, Türkiye’nin merkezi.

Başka Ankara yok!

Arife tarif gerekmez.

Bilen bilir, meselenin künhünü; leb demeden leblebiyi anlarlar.