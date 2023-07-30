MÛSİKA-İ İLÂHÎ*

ŞİİR- ALİ RIZA AYDIN

Hâlıkımız, halk etmiş; hepsine, hüner vermiş Türlü türlü suretlerle, şu âleme göndermiş Her birinde ayrı hüsün; birbirinden farklı ses Âlemlerin rabbi Allah, ne kadar çok özenmiş Seherlerde öten bülbül, müezzinle meşk eder Duyabilen kulaklara, bulur yolunu, girer Şafak söküp uyanınca, yeryüzünde, canlılar Bağrışırlar, çağrışırlar; bin bir lisan, zikreder Karga gakgak, leylek laklak; havada raks ederler Koyun, kuzu seslerine tempo tutar, inekler Kişneyince ahırda, tay; kükrer beygir, merada Sıcak toprağın bağrında oynaşırlar, böcekler Cıvıl cıvıl serçe kuşu kalkar, uçar, bir koşu Ön ayağı kısa tavşan, çabuk çıkar yokuşu Elvan çeşit hayvanata, çalım satarcasına Gökkuşağı kuyruğunu kabartır, tavus kuşu Gelinciğe kur yapıyor; bak, nazenin kelebek Kaplumbağa, sebat edip, ağır aksak giderek Hâl diliyle insanlara, “yola düşün” der gibi Zü’l-cemâl’in bahçesinde, seyran edip, gezerek Yaprakların hışırtısı, pınarın şırıltısı Kedilerin mırıltısı, köpeğin, hırıltısı Çekirgenin cırıltısı; mübarekler, sazende Güfte aynı, makam aynı; fıtratından, çalgısı Uğultusu, kaba yelin, sanki gazelhan Burhan Kurdun kuşun nidâsıysa; sesi verene, bürhan Lâfz-ı Celâl aks ederek, cemî dilin, diliyle Âlem içre rahmetini, haber veriyor, Sübhan Şıpır şıpır yağmur yağar, yeryüzüne, koşarak Ra’dın sesi gümbürdüyor, heybetiyle, coşarak “Rahmet” denilmiş, adına; çünkü yerin niâmı Melekler de, arza iner; katrelere konarak Yorulmayı bilmez arı; rızkı için, dağları Çiçek çiçek dolaşarak toplar, sâfî balları Vızıltısı, bir ezgidir; müjdeleyen, şifâyı İlham ile, gider gelir; gönderilen, yolları Birbirinden güzel sesler, mûsika-i İlâhî Bu coşkuya eşlik eder, cırcır böceği dahi Karıncanın avazıysa, cüssesinden büyük, bak Yarattığın her bir zerre, tesbihfeşan, yâ Rabbî Bir lahûtî ses karışır, bu seslerin künhüne Arş-ı âlâya yükselir; basıp, dünya üstüne Kelimâtı, Mavlâ’mızın, tevhidini ilândır Daha âlâ bir ses olmaz, bu sedânın üstüne Mahlukâtı veren Sensin; gılafını, bezeyensin Bağistanı, nâristanı takdir eden de, Sensin Bunca muhteşem seslerle, kulakları doyurup Kudretinle, nevbaharı gül, gülistan edensin Allah’ım! Senin için vecde gelen nağmeler hakkı için Gece gündüz secde eden sâcidler, hatrı için O ki gördük, güzelliği; Cennet’i de, lütfeyle Cümle canların şefîi, Habîb’inin hakkı çün. * Bu nâçiz şiirimiz, Üstadımızın, “Kâinatı nağamatıyla raksa getiren ve hakaikın esrarını ihtizaza veren mûsıka-i İlahiye hiç durmuyor, mütemadiyen güm güm eder” (Tarihçe-i Hayat, 71) sözünden mülhem olarak kaleme alınmıştır. A.R.A. ALİ RIZA AYDIN

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