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10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Namaz, ruhun gıdası

Ali Rıza AYDIN
10 Ağustos 2023, Perşembe
İnsan, en güzel bir şekilde, yani “Ahsen-i takvim” olarak yaratılmış, birçok duygu ve lâtifeyle donatılmış, istifade cihetinde de hizmetine kâinat verilip, dünyaya gönderilmiş.

Yaradan, insanı, hayata abes olsun diye göndermemiş; onu başıboş, mânâsız yaratmamış. İnsanın, dünyaya gönderilişinin belli bir gayesi olduğu gibi, kendisine geniş ve sonsuz bir mükemmeliyet verilişinin de önemli ve özel bir maksadı var.

Emsalsiz kabiliyetlerle donatıldığı hâlde insan, dünyaya gönderilmesinde bir hikmet olsaydı, bu gönderiliş hikmet değil, nikmet olabilirdi.

Hiçbir şeyi, mânâsız ve maksatsız yaratmayan Rabbimiz, âlemlere sultan olarak yarattığı insanı başıboş, gayesiz ve maksatsız yaratıp onu, kimsesizlik çukuruna atar mı?

Âlemlerin Rabbi, Kitabında; “Cinleri ve insanları ancak Bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım”1 buyurmaktadır.

Bu âyetten, kâinat içinde bulunan yaratılmışların ve özellikle, insanın yaratılışındaki hikmet ve gayenin Allah’a iman ve O’na ibadet etmek olduğu açıkça anlatılmaktadır.

Bütün hayat sahiplerini temsilen yapılan en kapsamlı ibadet ise, namazdır. Bütün yaratılmışların söz ve davranış dilleriyle yaptıkları ibadetin de fihristesi, namazdır. Namaz ise müminin Rabbi ile doğrudan ve en yakın bağlantı kurma vasıtası, aracısız olarak O’nunla buluşma hâlidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz (asm); “Namaz müminin miracıdır” buyurmuşlardır.

Resûl-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm’ın miracta Cenab-ı Hak’la mükâlemesi yani, karşılıklı konuşması gibi, insan da namazında, O’nun huzurunda el bağlayarak isteklerini arz ettiği anı, bir cihette miracı olmasının yanında,  namaz, Cenab-ı Hakkın Resûlü ile göndererek kullarına ihsan ettiği ilâhî bir hediyesidir.

Allah’ın kulları üzerinde hakkı ve zimmeti olan beş vakit namaz, “farz-ı ayın”dır. Yani mutlaka yapılması, yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Müslüman ve akıllı olan her insan, büluğa erdiği günden; kadınlar 9-15, erkekler ise 12-15 yaşlarından itibaren namaz kılmakla mükelleftir.

Mümine, cenneti vaat eden ve bunun içindir ki bir kötülüğe, bir günah; bir iyiliğe, on, yüz, bin ve hatta bazen binler sevap yazan Cenab-ı Hak; birçok güzel ameli, davranışı ibadet olarak vasıflandırmıştır. Bunların içinde namaz ise, bir incidir.

Risale-i Nur’da ifade edildiği üzere; dünya ve ahiret saadetine vesile olan “Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette fâni ömrünü bir cihette ibka eder (ebedîleştirir).”2

Mânâsı Cenab-ı Hakkı tesbih, tâzim ve şükür olan namaz hakikatını iyice anlamak gerekir.

Fâni dünya hayatımızı ebedî ahiret hayatına dönüştürmenin yolu; günahlardan kaçınmak, ibadet ve tâatte sebat etmek; bilhassa namazlarımızı dosdoğru kılarak, icabı ile amel etmekten geçiyor.

Çünkü: “Namaz, dinin direğidir.”

 Dipnotlar:

1- Zariyât Suresi, 56.

2- Said Nursî, Sözler, 27.

3- Sözler, 26 (Tirmizî, İmân: 8; İbn-i Mâce, Fiten: 12).

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