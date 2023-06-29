Saadetin Bayramı

Risale-i Nurda, “Kâinatta en kıymettar şey hayattır”* deniliyor.

İnsanların nezdinde ve nazarında hayat kadar, can kadar tatlı olan başka bir şey var mıdır?

Hangi şeye bunlar kadar kıymet verir, ona özen gösterir insan?

Söz konusu olan Hakk’ın rızasıysa, durum hemen değişir!

Hz. İsmail, babasının isteğine hürmet edip onun şefkat eline, onun halis talebine en kıymetli varlığını, hayatının zembereği canını hiç kuşkusuz, tereddütsüz teslim etmiş. Çünkü bunun arkasında, Rabbinin elini ve emrini görmüş.

Hem atasının ukukunu, hem Allah’ın hukukunu hatırlamış o gün, o an, orada. Âlemlerin Rabbi, bu iki peygamberin niyetinden ve amelinden razı olmuş; “Şu hayvanı kurban edin” buyurmuş.

Baba-oğul, Yaradan’a teslim oluş işte, bu!

Allah’a karşı gösterilen bu büyük sadakatin şükrü olarak kesilen kurban ve bu iki peygamberin Allah’ın emrine karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamak olan Kurban Bayramı, hicrî takvimin son ayı olan zilhicce’nin onuncu gününde başlar ve dört gün kutlanır.

Mevlâ’mıza binler hamd ü senâlar; bu bayrama da yetiştik, ikisine eriştik.

Bu günlerde, bayram yapmayı ve bir başkasına da bayramın manevî hazzını yaşatmayı; yani dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı, velhasıl; yaklaşmayı ve yaklaştırmayı netice veren birçok güzel fırsat var.

Mesela: Kestiğimiz kurbanların bir kısmını mümin kardeşlerimize ikram etmemiz, Kurban Bayramının en önemli özelliğidir. Bu surette, ihtiyaç sahipleri bayram eder, bu bayramın içinde.

İnsanların, yapılan ikramı, gördüğü ihsanı unutmadığı gibi; Rabbimiz de Hak namına ikram eden kullarını unutmaz ve “bir”lerini, “binler” yapar inşallah.

Yâ Rabbi! Bağışladığın kullar hürmetine, rızan için akan kanlar hürmetine, kurban olan canlar hürmetine; ibaresi, “Allâhü ekber, Allâhü ekber; lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” olan ve dört gün boyunca semavata ulaşan Teşrik Tekbirleri hürmetine, bizi de bağışla.

Bilvesile, değerli okurlarımızın, dostlarımızın, kardaşlarımızın ve nurdaşlarımızın Kurban Bayramını tebrik eder; bayramın, hânelerde saadet, memlekette selâmete vesile olmasını Cenab-ı Haktan dileriz.