Alkış, insanların, birini veya bir şeyi beğenip sevdiğini el çırparak veya “yaşa” diye seslenerek göstermesi; yani, takdir ve tasvibini belli edilmesidir.

Alkışçı ise, birinin her yaptığını, her söylediğini beğenip öven, kabul eden ve doğru diye herkese kabul ettirmeye çalışan kimse. Böyle kimselere de, en yakışır tarif ile şakşakçı ya da dalkavuk denir.

Özellikle sahnelerde, sahne alınan her yerde alkış vardır.

Beğenisini samimi olarak ifade edene, bu maksatla alkış tutana söyleyecek bir sözümüz yok. Şakşakçılara ise çok şe söylenebilir.

Sahnedeki -sanatçı yahut siyasetçi- vatandaş, birkaç kelâm ediyor, alkış tufanı kopuyor. Yukarıdaki, aşağıdakine; “Size şöyle yapacağım” diyor, alkış; “Sizi böyle yaparım” diyor, yine alkış!

Sahnedeki yahut platformdaki her ne söylese arkasından bir alâyiş, çılgınca vurulan alkış…

O an ki o tezahurat, gözlerin doğrulara karşı kör; vicdanın, hakikate karşı sağır oluşunun en belirgin emaresi.

Çünkü alkış, kabarmanın ve dolayısıyla, yanıltmanın; muhatabını da, yanıltmanın en müessir formülü!

“Marifet iltifata tabidir” sözü meşhurdur.

Elbette ki takdir edilmek, emeğin ekmeğidir, suyudur; ab-ı hayattır ona. Ama hak ediyorsa; yeriyse, yordamıysa…

Bugün, tamam; alkışla, alâyişle bir şekilde durumu kotardın.

Sen, gel de, yarına bak; şakşakçının kaçı kaldı, yanında?

Şakşakçılık, hayatın her sahnesinde rastlanan bir davranış biçimi! Şan şöhret, tanınmak, anılmak ve gönüllerde barınmak ister.

Bediüzzaman, “Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mal eder” (Muhakemat, Dördüncü Mukaddeme, s. 20) diyor ya, işte, öyle.

Bu, hizmette de böyle, himmette de böyle.

Pohpohlanan insanlar, bir gün olur, minareden düşerler.

Siyaset sahnesinde de durum, bu!

Yaşa, var ol, alkışlar ayyuka çıkarır seni. Bu yükseliş adım adım değilse, başkasının maksadına hizmetse iş biter, işin biter. Limon gibi sıkarlar, kabuğunu atarlar.

Dar daire de, hâl ve gidişat, bundan pek farklı değil.

Her nerede kim varsa, neticede insandır.

İşinizin gücünüzün olduğu dünlerde, işe yaradığınız günlerde aman ne çok dostlarınız (!) bulunur. Burada sahne yok, alkış yok, şakşakçı yok; ama yine de eller / elin adamları methiyeyle sahne alır; seni havalara kaldırır ve ummadığın “hava”lara daldırır. Mest olursun âdeta, “mesut ettiklerin”le birlikte!

Çünkü o gün para pul, yeme içme, ortalıkta gırla…

Bir gün olup, grafikler düşünce, dönüp baksın; etrafında, kimse yok!

Bu gibi hâllere kanmamak, aldanmamak; havalanmamak gerekiyor.

Velhasıl: Alkış malkış, hikâye! Şakşakçılık, has zevâtı vikâye. Demem o ki: Ayaklar yere basmalı, yere…