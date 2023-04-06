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6 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sevilen, sevildiğini bilmeli

Ali Rıza AYDIN
06 Nisan 2023, Perşembe
İzzet-ikram, sevilenler içindir. Rabbimiz de bize, bizi ve bizden gayri her şeyi bahşetmiş, ikram etmiş; bizi sevdiği için.

“İnsan” olmak ucuz mu? Ne çok külfet, ne çok masraf edilmiş insan için; insanın, insanca yaşaması için.

Ruhlardan hemen sonra, kâinat yaratılmış dünyanın var olabilmesi, varlığını sürdürebilmesi için. Çünkü elma, rengini Ay’dan alıyor; Ay, içinde bulunduğu Güneş sistemiyle ayakta duruyor. Güneş sistemi ise, kâinattaki birçok galaksiden biri olan Samanyolu ailesinin bir ferdi.

Yerdeki çakıl tanesinden, gökyüzünü süsleyen yıldızlara kadar her varlığın bir görevi var. İnsanın rahatı için, çakıl, hanelerin inşasında yapı taşı olurken; yıldızlar da, semâvâtın parıldayan ziyneti.

Karıncalar, Rablerine tesbihfeşan gezerken; zerrelerden ziyade rûhâniyât, Mevlâ’sına hamd ederek, zikre devam ederler.

Mevcudatta fizikî olarak var olanları, dünya için; dünya memleketinde fiilî olarak var olanları ise, insan için halk eylemiş Yaradan.

“Sizi yeryüzüne halifeler kıldık”1 ifadesinde görüldüğü gibi; mahlûkatın, yani yaratılmış olan her şeyin en şereflisi olma unvanına sahip insanı ne çok sevmiş Rabbimiz. Hayatının idamesi için ne çok masraf edilmiş. Sadece bir hayat mı? Hayır.

Göz için, güzellikler; burun için, rayihalar; kulak için, musika-i İlâhî; mide için, çeşit çeşit taamlar; dil için, tatlar, lezzetler; istirahat için, gece ve uyku; sa’y için gündüz; kalbe mukabil bir kalp için, refika-i hayat; bütün bunları idrak etmek, fehmetmek için, akıl nimeti…

Bunun yüzlerce numunesini Risale-i Nur’da gördüğümüz, okuduğumuz üzere, neler bahşetmiş Rabbimiz neler, neler… Velhasıl:

“Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız.”2

Bütün bunlar zayıf, âciz, çaresiz; ömrü kısa, iktidarı kısa insan denen varlık için değil mi?

Allah (cc), insanın fiilen ve fikren yaşadığı, ama idrakinin istiab edemediği her şeyi insan için yaratmış.

Kitapta, “(O öyle lütufkâr) Allah’tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı; izni ile denizde yüzdürüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi; nehirleri de sizin için akıttı”3 deniyor.

İyi de, bu kadar masraf neden? Ne için?

Şöyle bir durup düşünmek gerekmez mi? Yani, “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?”4 sorularının cevabını aramak insan olduğunu fark eden her insanın en birinci müşkülü; halli gereken en öncelikli problemi, hatta ödevi değil mi? Çünkü:

“İnsan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır.”5

Madem, ağzının tadını istediği gibi, gönlünün rahatını da istiyor insan; o hâlde, bir -dünya ahiret- hayat prospektüsü olan Kur’an’a kulak vermeli, dinlemeli; acaba Halık-ı Zülcelâl orada bizden ne istiyor, ne yapmamızı emrediyor?

Bakınız, Rabbimiz; “Ey insanlar! Allah’a muhtaç olan sizsiniz”6 ayetiyle bulunduğumuz pozisyonu, yani Allah’ın rahmetinden, inayetinden, himayesinden başka tutunacak hiçbir dalımızın olmadığını; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”7 ifadesiyle de, asli vazifemizin ne olduğunu açıkça hatırlatıyor bize.   

Eh; sevilen de, sevildiğini bilmeli…

Dipnotlar:

1- Yunus Suresi, 14. 2- İbrahim Suresi, 34. 3- İbrahim Suresi, 32. 4- Said Nursî, Sözler, 215. 5- Age, 75. 6- Fâtır Suresi, 15. 7- Zâriyât Suresi, 56.

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