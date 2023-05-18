“Seviyorum” sözünü sevdiğine ikram et

Cenab-ı Hak, insanın lâtifeleri arasına meveddeti nakşetmiş; ruhunu, sevgi ile bezemiş.

Diğer âlemlerdeki keyfiyeti bilemeyiz, ama dünyanın sevgi üzerine inşa edilmiş olması kesin.

Zira her şey sevgiden anlıyor.

Demek sevgi, canlıların ortak dili!

Saksınızdaki çiçek bile, ona sevgiyle yaklaştığınız, ona birkaç güzel söz söylediğiz zaman memnun oluyor; sevgisini, dünyanıza çiçek çiçek sunuyor.

Başını okşadığınız bir çocukla, bir kedinin tepkisinde hiç fark yok. İkisi de yassılır, yaslanırlar yanına.

Allah (cc), sevgi duygusunu sevmek için halk ketmiş.

Çoğu zaman bu duyguyu ruhumuzun derinliklerinde hapseder dururuz. Söylemezsen, sevdiğini, senden başka kim bilir?

Allah’a olan sevgini bile fikretmenin ardından, zikirle açığa vurman, fiilen ifade etmen gerekir.

Ya, sevdiğin bir kimse…

Beklemez mi, altı heceli iki kelimeden ibaret kısa bir cümleyi senden?

“Seni seviyorum” demek, çok mu zor?

Beşerî ilişkiler ve dünya şartları bunu gerektiriyor.

Bu sihirli sözcüğü en yakınında duran eşinden; hayatını, hayata dair birçok şeyini paylaştığın can yoldaşından başlamak üzere anana babana, çocuklarına ve diğer sevmeye değer bulduklarına açıkça ve alenen söylemek bir kabahat değil ki.

Bakınız; şair, sevgisizlikten ne çok bîzâr olmuş ki şiirinin bir beytinde,

“Hicranla ağaran bu saçlar değil,

“Sevgisiz kalan kalb ihtiyarlarmış”* diyor ve ruhundaki feveranı dile getiriyor.

Şayet kalbin kararmadıysa, senin beklediğin gibi; sevdiklerin de senden bekler sımsıcak, bu muhabbet sözünü.

Bir kimse, bir kimseye, yeri gelmiş; “Ne dilinle ne elinle sevgini göstermedin” demiş.

İşiten de, bu söz ile inim inim inlemiş.

Güzel söz gibi, bazı temas, temastan çok gönle giden ulaktır. Gönül ise, sevgiye, bir gülizar duraktır.

Korkma, sev!

Ve sevgini, söyle; sevgini, sevdiğine teslim et.

Mutlu olmak mı istiyorsun?

Sev.

Çiçekleri sev, böcekleri sev; öksüzü yetimi, garibi gurabayı sev.

Mutlu etmek mi istiyorsun?

O zaman, sevdiğine, “Seni seviyorum” de.

Her ne varsa sevdiğin, kulağına fısılda.

Tebessümlerini bizden hiç esirgemeyen çiçeklerin bile…

Göreceksin, bu güzel davranıştan Allah da, Allah’ın yarattıkları da memnun olacak.

Bunu yap!

Ve bunu, bizi çok seven “Sevgili” adına yap.

Henüz vakit var iken…

* Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları, 163.

