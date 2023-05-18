"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Seviyorum” sözünü sevdiğine ikram et

Ali Rıza AYDIN
18 Mayıs 2023, Perşembe
Cenab-ı Hak, insanın lâtifeleri arasına meveddeti nakşetmiş; ruhunu, sevgi ile bezemiş.

Diğer âlemlerdeki keyfiyeti bilemeyiz, ama dünyanın sevgi üzerine inşa edilmiş olması kesin.

Zira her şey sevgiden anlıyor.

Demek sevgi, canlıların ortak dili!

Saksınızdaki çiçek bile, ona sevgiyle yaklaştığınız, ona birkaç güzel söz söylediğiz zaman memnun oluyor; sevgisini, dünyanıza çiçek çiçek sunuyor.

Başını okşadığınız bir çocukla, bir kedinin tepkisinde hiç fark yok. İkisi de yassılır, yaslanırlar yanına.

Allah (cc), sevgi duygusunu sevmek için halk ketmiş.

Çoğu zaman bu duyguyu ruhumuzun derinliklerinde hapseder dururuz. Söylemezsen, sevdiğini, senden başka kim bilir?

Allah’a olan sevgini bile fikretmenin ardından, zikirle açığa vurman, fiilen ifade etmen gerekir.

Ya, sevdiğin bir kimse…

Beklemez mi, altı heceli iki kelimeden ibaret kısa bir cümleyi senden?

“Seni seviyorum” demek, çok mu zor?

Beşerî ilişkiler ve dünya şartları bunu gerektiriyor.

Bu sihirli sözcüğü en yakınında duran eşinden; hayatını, hayata dair birçok şeyini paylaştığın can yoldaşından başlamak üzere anana babana, çocuklarına ve diğer sevmeye değer bulduklarına açıkça ve alenen söylemek bir kabahat değil ki.

Bakınız; şair, sevgisizlikten ne çok bîzâr olmuş ki şiirinin bir beytinde,

“Hicranla ağaran bu saçlar değil,

“Sevgisiz kalan kalb ihtiyarlarmış”* diyor ve ruhundaki feveranı dile getiriyor.

Şayet kalbin kararmadıysa, senin beklediğin gibi; sevdiklerin de senden bekler sımsıcak, bu muhabbet sözünü.

Bir kimse, bir kimseye, yeri gelmiş; “Ne dilinle ne elinle sevgini göstermedin” demiş.

İşiten de, bu söz ile inim inim inlemiş.

Güzel söz gibi, bazı temas, temastan çok gönle giden ulaktır. Gönül ise, sevgiye, bir gülizar duraktır.

Korkma, sev!

Ve sevgini, söyle; sevgini, sevdiğine teslim et.

Mutlu olmak mı istiyorsun?

Sev.

Çiçekleri sev, böcekleri sev; öksüzü yetimi, garibi gurabayı sev.

Mutlu etmek mi istiyorsun?

O zaman, sevdiğine, “Seni seviyorum” de.

Her ne varsa sevdiğin, kulağına fısılda.

Tebessümlerini bizden hiç esirgemeyen çiçeklerin bile…

Göreceksin, bu güzel davranıştan Allah da, Allah’ın yarattıkları da memnun olacak.

Bunu yap!

Ve bunu, bizi çok seven “Sevgili” adına yap.

Henüz vakit var iken…

* Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları, 163.

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’daki çatışmalar 33 gündür devam ediyor

    Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda
    📷

    Hayatını depremzedelere adadı

    Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

    Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

    'Seçmenin tercih hürriyeti sınırlandı'

    İddialar çok vahim

    Bu yüzyılın salgını: Dijital Demans

    Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor

    Kira isterken mal sahipleri de vicdanlı olmalı

    İsrail suçunu kabul etti

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    İstanbul Havalimanı'nda sandıklar yeniden kuruldu

    Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    BM: Rekor hava sıcaklıkları kapıda

    Şehitlerimizi dualarla ebedi yolculuklarına uğurladık

    Sırbistan'da "bomba ihbarı" nedeniyle bazı okullar tahliye edildi

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En çok turist ağırlayan 4. ülke olduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sorumluluk yatıştırmayı gerektirir
    Risale-i Nur'dan

    “Durmadan, dinlenmeden, yılmadan hizmet...”
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.