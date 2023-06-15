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15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Teşhir tutkusu

Ali Rıza AYDIN
15 Haziran 2023, Perşembe
Birbirinden farklı birçok manaya gelen bir söz, bu “teşhir” sözcüğü! Gösterme; herkese duyurma, dile düşürme; sergiye koyma, sergileme ve suçluyu aşağılamak ya da ceza olsun diye halka göstermek teşhir kelimesinin manasında barındırdığı bazı başlıklar.

Bir de, “teşhircilik” tabiri var ki, edeple, ahlâkla alâkası olmayan zelil bir davranış biçimi; düpedüz ruh hastalığı.

Bir de, “teşhircilik” tabiri var ki, edeple, ahlâkla alâkası olmayan zelil bir davranış biçimi; düpedüz ruh hastalığı.

Allah ıslah etsin.

İşin bu kısmı, böyle…

Sergiye koyma, sergileme bir işi ya da bir ürünü tanıtma maksadıyla yapılır ki, bu bir ihtiyaçtır. Pazar arama veyahut sanatını maharetini tanıtma gayretinden ibaret bir çalışmadır bu.

Teşebbüs, toplantı, başarı, düğün dernek ve sair haber vasfı, duyurma niyeti taşıyan faaliyetlerin yayınlanması, kastedilen manadaki bir teşhir olmaz. Bunlara söylenecek sözümüz, “eyvallah”tan başka bir şey değildir.

Suçluyu aşağılama, cezalandırma maksadıyla onu halka gösterme şeklindeki uygulama ise, hukukî mesele. Bu konunun hikmetini ve maslahatını kanun adamlarına bırakalım.

Gelelim konunun bam teline:

Bir de, göstermenin, herkese duyurmanın yaygın şekilde olanı var.

İnsanlar her anını, her şeyini sosyal medyada paylaşmak suretiyle başkalarına gösteriyor; gözünden bile esirgediği değerlerini, milyonlarca insanın nazarına sunmakta bir beis görmüyor.

Adam, yediğini içtiğini, oturup kalktığını bütün ayrıntıları ile gözler önüne seriyor. Dahası; karısını kızını, çoluk çocuğunu dolayısıyla, iffetini, iftiharla teşhir edebiliyor ve bir de bunun beğenilmesini umuyor.

Nasıl bir dünya anlayışı bu?

Peki, mahremiyet kavramının manası nerede kaldı Allah aşkına?

Televizyon ve internet vasıtasıyla evlere giren muharremât, aynı vasıtalarla hatta daha yaygın ve daha pratik yollarla, evlerden de dışarıya, sosyal medya sayfalarına çıkıyor!

Biz kimseyi yeni baştan terbiye edecek; insanların davranışlarını değiştirmeye matuf, toplum mühendisliği yapacak değiliz. Zaten bu, bizim vazifemiz değil.

Usulden âdaptan, ahlâktan; helâlden haramdan bahsetmek ve doğruları ifade etmek ise, hadsizlik olmadığı gibi, bilakis, bize düşen görevdir.

Mesele, yanlışların örnek teşkil ederek yayılıyor olması; kaygımız, sanki matah şey gibi bu davranış biçiminin, hüsn-ü kabul görmesi.

Yani, doğru zannıyla yanlışın, topluma bulaşması!

Temennimiz; bu tutkunun tuttuğu yol, doğru yola tebdil olur inşaallah.

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