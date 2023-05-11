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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Titanic

Ali Rıza AYDIN
11 Mayıs 2023, Perşembe
Gönüllerdeki ene, âdeta Titanic; gark olması mümkün değil denilen âbide veyahut tasavvurun puta dönüşmüş sureti!

Çünkü ene, zannına namütenahi ömür biçer  ya da biçenlerin köprüsünden geçerler.

İnsan, her şeyin geçici olduğunu bildiği hâlde, tûl-i emel onu yerden yere çalıyor; akıbeti, yolda yayan kalıyor.

Zira kanıyoruz!

Taca tahta, makama mevkie, şatafata; baş döndüren iltifata…

Hâlbuki “Dünya malı elde iken hep adüvler dost olur; elde bir şey kalmayınca, dost bile düşman olur” deyimini ser levha yapsak zihnimizin bir köşesine iliştirsek, söz dinlemez “ben”liğimiz hissesini alacak.

Ağaların, paşaların, sultanların hammaddesi eli kısa, ömrü kısa bir insan.

Sultanların Sultanıysa, âlemlere hükümran!

Biri, baki; biri fani…

El kadar bir karpuz kabuğunun koskocaman insanı iki seksen yere serdiği gibi; gün geliyor, sarsılmaz sanılan saltanatlar bir fiskeyle sallanıyor, hatta sırra kadem basıyor.

Söylediğimiz bu şeyler ihtimal değil, vakıa!

Başların başı, başlarında olmalı.

Postabaşı bile olsa…

Şevketlû’nun şevketi, saltanatın heybeti O’na karşı zelilmiş, korkusundan erirmiş.

Bir misal:

Osmanlı padişahları, Kadir Gecesi’nde teravih için büyük bir alayla Topkapı Sarayı’ndan Ayasofya Camisi’ne giderlermiş. Bu merasim yürüyüşüne, “Kadir Alayı” denirmiş.

Kadir alayı sırasında Babüssaade’den Ayasofya Camii’ne kadar olan yolun her iki tarafı çeşitli kandiller ve meşalelerle aydınlatılırmış. Padişah geçerken saray ağaları hep bir ağızdan, “Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var”  diye seslenirlermiş.

Bunu söyleyenler, söyleme cesaretine; bunu işiten sultan da, makamın metanetine ve asaletine sahip âkil şahsiyetlermiş.

Öfkelenmez, hiddetlenmez; hiç kimseyi azarlamaz, tevazua bürünürlermiş Hak namına yapılan bu hatırlatma karşısında.

Yani aldanmazlarmış, ihtiraslarının kulağına fısıldadığı sese. 

Dalkavukların daldırdıkları hevese…

Sağın solun, önün arkan, altın üstün ve üstündeki üstünlüğün; her şey fâni.

Mülk ise, âlemlerin rabbi olan Allah’ın (cc)!

Saltanatı son bulmuş, deryalara gark olmuş ve tarih olmuş ibretamiz bir vaka:

Bulunduğu zaman itibariyle, Titanic’in lüksü, zenginliği, ihtişamı ve kaptanın “ene”si, bütün rakiplerinin üstündeymiş.

Bir cihette, envaının sultanı…

Titanic kaptanı Edward Smith, “Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz” demiş. Demiş demesine, ama kâinatın; berr ve bahr’in sahibi ve maliki  Kahhâr-ı Zülcalâl, dünyanın en büyük buharlı transatlantik yolcu gemisi olan Titanic’i yola çıktığının ertesi günü, iki saat kırk dakika içinde sulara gark etmiş.

Ölü sayısı, 1523 kişi.

Hâl, bu…

Dinli-dinsiz, insan olarak hiç kimsenin burnunun kanaması istenilmediği gibi, burunların uzamasına da hoş nazarla bakılmaz.

Şu tembihin tekrarında fayda var:

Mağrur olma âdemoğlu, senden büyük Allah var!

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