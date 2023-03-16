Yaşayanın dilinden deprem

Berat Gecesi, Ankara’da Fidandaydık kardeşlerimizle birlikte, geceyi ihya etmek üzere. Hafif sakallı bir geç, okumalara ara verildiğinde geldi ve 2 Mart 2023’te yayınlanan “İnsanların dünyaları dağıldı” başlıklı yazımız ve içinde geçen Nasrettin Hoca kıssasından konuya girerek, birkaç cümle konuştuktan sonra yanımdan ayrıldı.

İsminin Murat, Malatyalı bir âfetzede ve AFAD ile birlikte gönüllü olarak kurtarma hizmetinde bulunduğunu öğrendiğim kardeşimiz, programın hitamında, çıkışta, yine bana bir şeyler söylemeye çalıştı.

“Bana yazılı olarak ifade et” dedim. Çünkü mülâkat için zamanım yoktu. O da yazdı, gönderdi.

O elem anlarını yaşayan birisi olarak hissiyatını ifade ettiği bu diyalogu birinci ağızdan ve orijinal hâliyle, biz de siz değerli karilerimize arz ediyoruz:

“Selâmünaleyküm abi.”

Aleyküm selâm, kardeşim.”

“Deprem ilk olduğunda sabah (saat) 4,17’deki depremde fazla hasar yoktu. Herkes yardıma gitti. Malatya afat ekibim de yardımdaydı. Ama ikinci deprem hiç beklenmiyordu.

“Yardıma çalışan herkes bir anda yıkılan binaların arasında kaldı. Ve yardıma gelen (içinde gönüllülerin de olduğu) az sayıdaki Malatya afat ekibinin çoğu enkaz altında kaldı.

“İkinci depremden sonra herkes yardımı bırakıp, kendilerine güvenli bir yer aradılar. Malatya’da ilk akşam hastanelere afat ekiplerini yaralı olarak getirdiler.

“Malatya’da ilk akşam kimse yoktu ve aşırı bir şekilde kar yağıyordu. Malatya’ya (kurtarma ekipleri) ikinci gün geldiler. Ama ilçelere kardan kapanan yollar nedeniyle üçüncü gün veya dördüncü gün gidildi.

“Yollar kapılı (olduğu için) çoğu köyde kendi imkânlarıyla çıkarmaya çalışıldı.

“Beşinci gün, askerî helikopterle yardım dağıtıldı. Yani anlayacağınız gibi, asrın afeti dediler.

“Çelikhan’ın köylerine kurtların indiği, ölüleri yediği söyleniyor. Ölü sayısı bence eksik söyleniyor. Adıyaman, Hatay ve Maraş’ta, 100 binden fazla ölü sayısı söyleniyor.

“Malatya(ya) ikinci günden beri (itibaren), başta Elazığ olmakla beraber çok sayıda yardım TIR’ı geldi. Türkiye’nin her yerinden plakalar gördüm. Gelen yardımlar yerine ulaştı mı meçhul.”

Sordum: “Kurtarma çalışmalarına AFAD ekibiyle mi katıldın?” Murat kardeşimiz;

“Ben gönüllü olarak katıldım. Afad ekibi başta durup, bizleri koordine ediyorlardı. Bizler de elimizden geleni yapıyorduk.”

“Depremin olduğu ilk gün (6 Şubat 2023) AFAD ekibi orada mıydı?” sorumuza ise;

“Malatya’daki afat ekipleri vardı, ama az kişilerdi.”

“Şahit olduğun ve unutamadığın bir görüntü veya bir olay var mı?” sorumuza ise, kardeşimiz;

“İki arkadaşım yardıma gidiyorlar. İkisi de hocaydı. Biri (depreme) yardımda yakalandı, diğeri evinde yakalandı.“

(Göçükte kalan), her gün çıkarılmayı bekliyordu. 5 gün sonra ulaşıldı.”

Sordum: “Beş gün sonra ulaştığınız hocayla telefon bağlantınız oldu mu?”

“Evet, haber vermişti ama kime verdi bilmiyorum. Sonra bu görüşme, “Dayan hocam, geliyoruz” diye, sosyal medyada yayıldı, herkes paylaşmaya başladı.”

Beş gün sonra cesedine ulaşılan bu merhum hoca, cansız cesedine ulaşılabilinen binlerce kişiden biri! Kim bilir, vefat edip de ulaşılamayan, bulunamayan kaç insan var, göçükte?

Rabbim gidenlere rahmetiyle, kalanlara da merhametiyle muamele eylesin.

Murat kardeşimiz, Berad Gecesinden birkaç gün sonra, “Bana bu kadar dinlenmek yeter” dedi ve işinin başına, kaldığı yerden hizmetine devam etmek üzere Malatya’ya döndü. Rabbim Murat kardeşimizin de zorlarını kolay eylesin.

Anlaşılan o ki, depreme maruz kalan on bir ilimizde nice Muratlar, nice nâmuradlar var kim bilir?