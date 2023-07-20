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20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yüz saatte küle döne değerler

Ali Rıza AYDIN
20 Temmuz 2023, Perşembe
İnsanların üstünde yaşadığı, ev bark, çoluk çocuk sahibi olduğu; yurt edindiği topraklara “vatan” denir.

Bunun için çileler çekilir. Gerektiğinde uğruna can verilir. Artık böylece insan, toprağının bir çakıl taşından bile vazgeçemez; varlığını, varlığına feda eder, çekinmez.

Vatan sevgisi de bir aşktır, tutkuların tutkusu… Dereleriyle, çaylarıyla, dağlarıyla, bağlarıyla; kanat çırpan kuşlarıyla… Gönderdeki bayrağıyla vatan olmuş, bu yerler.

Her karış toprağı “benliğim” olmuş, istifade edebildiğim her yer “benim” olmuş; ben de “millet” olmuşum. Çünkü: “Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başına bir millettir.” (Tarihçe-i Hayat, 88) 

Her derdiyle hemhâl olan insanlar, vatanına gözü gibi bakmalı; yakmamalı, yıkmamalı.

Her sene, yaz mevsimi geldiğinde, ormanlarla beraber yürekler kavruluyor âdeta. Yüz yılda yetişen nice orman, yüz saatte yanıyor, kül oluyor. Yapmak zor, bozmak kolay! Yetiştirmek zor, yakmak ise bir kibrite bakıyor!

Unutmadığım bir levhayı, bir zaman, Ilgaz Dağı’nın yemyeşil yamaçlarında görmüştüm. “Buz gibi sular ne güzel çağlar” yazılıydı, ahşap levha üstünde.

Allah’tan korkun!

Cana safâ ormanlara nasıl kıyar, insanlar?

Şırıl şırıl su sesi, cıvıl cıvıl kuş sesi mutlu eder herkesi.

Pırıl pırıl süzülürken dereler, çaylar, nehirler; bugün, yer yer mezbeleye döndüler. İnsan, bir tarafta vatanına canını veriyor; bir tarafta da, vatanına can veren değerlerin canını alıyor.

Ne fena, değil mi?

Kendisinden topraklarını satın almak isteyen o günün ABD Başkanı Franklin Pierce’e Kızılderili Reis Seattle’nin verdiği cevaba bakın: “Nehirler ve ırmakların suyu, bizim için sadece akıp giden sular değildir; atalarımızın kanlarıdır aynı zamanda… Biz nehirleri ve ırmakları kardeşimiz gibi severiz… Beyaz adamın kurduğu ketlerde, bir çiçeğin taç yapraklarının açılırken çıkardığı tatlı sesler, bir kelebeğin kanat çırpışları duyulmaz. İnsan bir su birikintisi etrafında toplanmış kurbağaların, ağaçlardaki kuşların sesini duymadıkça, hayatın ne değeri olur?

“Canlıların yok edildiği bir dünyada insan ruhu yalnızlıktan ölür gibi geliyor bize. Unutmayın, bugün canlıların başına gelen yarın sizin başınıza gelir.”

Bu cümleler, hürriyetin tablolaşmış tarifi!

Gülleri, çiçekleri, hercai menekşeleri koklamak ruha inşirah verir. Onları ezmek, bozmak, koparmak gönle hüznü zerk eder. “Gül, dalında güzeldir” derler. Varsın gülsün, gülümsesin yüzlere…

Çiçekten böcekten, ağaçlardan kim ne ister bilmem ki!

İnsafsızlar eliyle, katledilir çok zaman.

Dağları, dağlardaki ormanları; dereleri, çayları, çağlayan ırmakları bedene can bilmeli; Reis Seattle’nin deyişiyle, damardaki “kan” gibi görmeli.

Âlemlerin Hâlıkı, baştan başa ülkeyi; çayırları, bayırları bize mescit eylemiş.  

Yakmak yıkmak, harap etmek bir yana; önce bu nimetlerin “şükrünü” eda etmek, ardından da “kadrini” bilmek gerekir.

Bizi millete katan, toprakları Yaratan; Cennet gibi bu yerleri bize eylemiş “vatan”.

Başı dumanlı dağlarından, çaylarından, çayırlarından çakıl taşına kadar…

Değerlerimizi kül etmeyelim ki, kül olmayalım!

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