"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Almanlar İslama sahip çıktı

Atilla YILMAZ
23 Nisan 2019, Salı 00:16
‘Kalbe ihtar edilen bir mesele’nin tahlili (5)

Kastamonu Lahikası isimli eserinde Bediüzzaman, Hadis-i Şerifi yorumlamaya devam etmektedir:

İkincisi: ‘’Resmi ilanıyla, ’Allah’a istinat edip dinsizliği kaldıracağım, İslamiyeti ve İslamları himaye edeceğim’ diyen bir hükümet (Almanya-İtalya) yüz milyon küsur iken, dört yüz milyon nüfusa hükmeden diğer bir devlete (İngiltere) ve dört yüz milyon nüfusa yakın (Rusya) ve onun müttefiki olan Çin’e ve Amerika’ya ve onlar ise zahir ve müttefik oldukları olan Bolşeviklere galibane, öldürücü darbe vuran o hükümetteki muharip cemaatin şahs-ı manevisiyle, mücadele ettiği dinsizlerin ve taraftarların şahs-ı manevileri tecessüm etse, yine minare boyunda bir insana nisbeten küçük bir insanın nisbeti gibi olur.’’ (Sayfa, 54)

Bediüzzaman’ın yukarıdaki ifadelerini açmaya çalışalım:

‘’Almanlar kendilerini İslam’ın koruyucusu olarak sundular.’’1 

‘’New york Times, Ortadoğuda Hitleri ‘İslamın koruyucusu’ olarak tanıtan Nazi propogandacılarını haber yapıyordu.’’2 

‘’Bütün Müslüman Dünyada İtalyan propogandacılar Mussolini’yi ‘İslamın Koruyucusu’ olarak yüceltti.’’3 

‘’1941 senesinde Berlin’e giderek Hitler’le görüşen ve Müslümanları Alman ordusunda savaşa çağıran Filistin Başmüftüsü Emin el Hüseyn’i Führer’in ‘Herhangi bir İslam ülkesini köleleştirme ya da ezme niyetinde olmadığını’’4 anlattı.

Almanya’nın ve İtalya’nın öncülüğünde Bütün Avrupa Bolşevizme karşı örgütlenmeye başladı.

‘’Berlin, Bolşevizme karşı bir Avrupa ittifakını teşvik etmeye başladı.’’5 

‘’Alman savaş uçaklarından atılan notlarda Almanya’nın Rus halkını komünizm belasından kurtarmak için Sovyetlere savaş açtığı iddia edilecekti.’’6

‘’İslam merkezi Enstitüsü 18 Aralık 1942 günü öğleden sonra saat dört buçukta Berlin’in merkezinde.. resmen açıldı.’’7

Alman ordularında Bolşeviklere karşı Müslüman askerler toplanarak birlikler oluşturuldu. ‘’Bu, tarihte; Müslüman olmayan bir gücün öncülüğünde, en büyük Müslüman seferberliği kampanyalarından biri oldu.’’8 

ALMANLAR HİÇ BİR ZAMAN İSLAM DÜŞMANI OLMADI

II. Dünya savaşında Alman orduları içerisinde Doğu savaş alanında: ‘’35.000 ila 40.000 civarında Müslüman Volga Tatarları, 110.000 ila 180.000 Müslüman Türkistanlı, Kafkasyadan 110.000 Müslüman, 25.000 ila 38.000 Azerbaycanlı Müslüman’’ asker vardı.

Toplamda 350.000 civarında Müslüman (Balkan Müslümanları hariç) Asker alman orduları içerisinde doğu bölgesinde Bolşeviklere karşı savaşıyordu. 

‘’Almanlar, ‘hiçbir zaman’ İslam düşmanı olmamış ve bir İslam ülkesine hiç saldırmamış.’’9 

Bu savaş boyunca Almanya radyolarında, İslamı anlatan programlar yapıldı:

‘’Bir müslümanla gelecekte bir buluşma ayarlayacaksanız ‘inşallah’ sözünü eklemeyi unutmayın.’’10

‘’Müslüman bir kentte, ne kadar meraklı kız ve kadın pencere parmaklıklarından sokağa bakarsa baksın onları selamlamak ya da el sallamak büyük bir düşüncesizlik olur…’’11

Bu kadar detay, Alman askerlere talimat olarak veriliyordu. Almanya’da o kadar çok İslam’ı tanıtan bildiri dağıtıldı ki, Almanlar İslam’dan çok etkilendiler. 

Hatta bunlar içerisinde, savaş döneminde ve sonrasında Müslüman olanların sayısı bir hayli fazladır:

‘’Irk teorisyeni Ferdinand Clauss rejimin belli başlı ırk ideologlarından biriydi… Clauss savaştan sonra İslamın büyük bir hayranı olarak kaldı ve Müslüman oldu.’’12 

‘’Nazi propogandacısı Johann von Leers, Almanya’da ideolojik bir İslam yorumunu öne çıkaran önemli şahsiyetlerden biriydi… Savaştan sonra Leers, Mısır’a yerleşti, Müslüman oldu.’’13 

Yaptığımız iktibaslar özellikle de Almanya’nın İslama sahip çıktıklarını gösteriyor.

Dipnot:

1- David Motadel, İslam ve Naziler, Alfa Basım Yayım, Haziran 2015 İstanbul, s.363. 

2- age, s.168; 

3-age, s.18; 

4- age, s.343; 

 5- Dergi Park Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Yıl 2017, Cilt 21, sayı:2

6- David Motadel, İslam ve Naziler, Alfa Basım Yayım, Haziran 2015 İstanbul, s.387-388

7- David Motadel, İslam ve Naziler, Alfa Basım Yayım, Haziran 2015 İstanbul, s.64.

8- Cengiz ÖZAKINCI, Hitlerin İmamları, Jerusalem Post,14.12.10

9- David Motadel, İslam ve Naziler, Alfa Basım Yayım, Haziran 2015 İstanbul, s.237; 

10- age, s.239; 

11- age, s.135; 

12- age, s.130-131; 

13- age, s.173

Okunma Sayısı: 932
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ömer Yavuz

    23.4.2019 19:02:29

    Son tahlil serisinizi ilgiyle takip edip istifade ediyorum. Allah razı olsun. O mektupla ilgili çok daha geniş bir çalışma ve tahlil yapılıp neşredilse isabet olur kanaatindeyim. Zira mektupta bahsedilen hükümetin Alman hükümeti olması konusunu (hamdolsun) ögrenebilmiş azınlık gençlerdenim. İnternette ve filmlerde şiddetle 2. Dünya savaşı Almanyası ısrarla kötüleniyor. Tüm bu karalamalara rağmen garip bir sempati duyardım, bunca Hristiyanlık, Müslümanlık farketmez dine, dindarlığa düşmanlık edenlerin ortak ağızdan bu mezkur hükümeti aşırı bir şekilde kotuleyip, insanlık dusmani cani ve şeytan ilan etmesinden süphelenirdim. Elhasil, müslüman bir genç olarak, din düşmanlarının medya ve internet yoluyla İslam'ın aleyhinde bir öğretiye beni taraftar ettirmiş olmaları, hem akranlarım hem kendi adıma çok mutessir olduğum bir konu ve ricam bu konuda ihtisas sahibi agabeylerimizin daha fazla tahsidat yapmaları. Hayırlı Günler kıymetli ağabeyim ve sevgili Yeni Asya okuyucuları..

  • Ali

    23.4.2019 11:37:11

    Allah razı olsun.Bunlar savaş ortamının tartışmalı gerçekleri.Kısmen doğru.Ama mağlubiyet sonrası o müslümanlar ve yedi sülalesi sürgün ölüm işkence vb bedelini ödedi.Mekanları cennet olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

"Provokatörler o köyden değil"

''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

En Çok Okunanlar

📷
Genel

Akıllı Tahta
📷
Genel

Tefekkür Penceresi
Genel

Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
Mikail YAPRAK

Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
Faruk ÇAKIR

Yine yanlış yapıyorsunuz
Genel

Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
M. Latif SALİHOĞLU

Tâciz, saldırı, iftira...
Ahmet BATTAL

Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.