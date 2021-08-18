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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Her derste ayrı bir feyiz

Ayşe Çelebi
18 Ağustos 2021, Çarşamba 11:27
Barla.. mavisiyle yeşiliyle maneviyatını içimize işleyen bir mekân.

Tam da Barla Lâhikalarını okumaya başlamışken önüme böyle bir okuma kampı çıkması benim için tarifi imkânsız bir fırsat oldu. Aile okuma programı çok güzel ve keyifliydi. Şahs-ı manevinin tesanüdünü kalplerimizde hissettik. Her derste bakış açıma farklı pencereler ekledim. Çok feyiz aldım ve müstefid oldum. Çam Dağı, Üstadın evi, kabristanlar ve bilhassa Hulusi-i Sâni Sabri Abinin kabristanında tefekkürler ettim. ‘Tebdil-i mekânda ferahlık var’ düsturuyla böyle kampların her sene düzenli yapılmasını temenni ederim. Emeği geçen herkesten Allah gani gani razı olsun.

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