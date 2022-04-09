"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ayine-i Kur'an Risale-i Nur - 3

Ayşe Hümeyra Erkoç
09 Nisan 2022, Cumartesi
AYİNE-İ KUR’ÂN RİSALE-İ NUR - 4 - Ayşe Hümeyra Erkoç

Risale-i Nur’un üslûbu ve manasındaki belâgat ile ülfet ettiğimiz âlem diriliyor ve hüşyar oluyor, nereye vursa Asa-yı Musa gibi hakikat nurlarını çıkarıyor. Her yaprak mele-i âlâdan gelen bir mektup oluyor. Her şeyde rahmet-i İlâhiyenin izini, özünü yüzünü görüp kemal-i rahmetini ve cemali adaletini müşahede ettirip musîbetleri gülerek karşılatıyor. Gözü bal arısı yapıp kâinattaki üsare ve şıralardan kalpte iman balı yaptırıyor. Mahlûkata zatları hesabına değil, esma-i İlâhî hesabına mana-i harfi nazarıyla baktırıyor.

Aklı, kalbi ve ruhu celbeden İlâhî bir cazibesi vardır ki çoluk çocuğu, avam-ı havassı o Nurlar’a koşuyorlar ve o cazibedar Nur’un pervanesi oluyorlar.

2) LÂFZIN SELÂSETİ: Selâset, açık, akıcı ve uyumlu anlatım demektir. ”Lisana ağır gelmemesi Kur’ân’ın yüksek selasetini gösterir.”

 “Beyanat i Kur’âniye o kadar harikadır o derece letafetli ve selâsetlidir en basit bir âmi en derin bir hakikati onun beyanından kolayca tefhim eder. “Buna Tenezzülat-i İlâhî denilir. Hakikatler, ülfet edilen kaplarda sunularak zihinler İlâhî olarak okşanır. Çocuklara çocukca tabiratlar kullanılma sebebi de bundandır. İsteriz ki; fehmi söylenilen sözden tevahhuş etmesin. Kelâmımız zihnini okşasın.

Selâsetli olmazsa çocukla aramızda malûmat alış verişi olmaz. 12

Risale i Nurdaki ifadeler de selistir. Hakikatleri ülfet ettiğimiz ifadelerle anlatır. Alışmış olduğumuz teraziyle tartıp verir. “Çünkü beşer ancak alışmış olduğu terazisinin dilinden anlar, bu fennî terazilerin dilinden anlamaz.” Bu nedenle Risale-i Nur’da temsil yolu ihtiyar edilmiştir. “Teşbihat ve temsilatla en ümmi bir amiye ifham eder.” Temsiller, işlek ve güzel bir caddedir.

 “Sırr-ı temsil dürbünüyle, en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırr-ı temsil merdiveniyle, en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırr-ı temsil penceresiyle; hakaik-i gaybiyeye, esasat-ı İslâmiyeye şuhuda yakın bir yakîn-i imanî hâsıl oldu.”13

Kullanılan üsluplar, hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri görmek için avam-ı nâsın gözüne bir dürbün veya numaralı birer gözlüktür. İrşadın gereği de budur. Fehimlere müraat, hissiyata ihtiram, fikirlere ve akıllara göre yürümek lâzımdır.

İbn-i Sina fehminde aczini itiraf ‘akıl buna yol bulamaz’ demiş. Onuncu söz risalesi, O zatın dehası ile yetişemediği hakaik-ı, avamlara da çocuklara da bildiriyor.14

Aynı şekilde Kadere dair kırk-elli sayfada ancak havassa anlatılan mesail kader risalesinde iki sayfada herkese bildirilmesi onun selasetini izah eder.

3) MANASINDAKİ CAMİİYET

Mânâsının çok geniş bir yelpazeye sahip olup, insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir genişlikte ve derinlikte olmasıdır.

Dipnotlar:

12-İşaratül İcaz 347

13-Sikke-i Tasdiki Gaybi 389

14- Sikke-i Tasdiki Gaybi 381

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Rusya yaptırım listesine 217 kişi ve 18 kuruluşu daha ekledi

    'Hayal kırıklığına uğradım'

    'Mahya Sergisi' ziyaretçilerini bekliyor

    Fransa'da gündem cumhurbaşkanı seçimi: 12 aday yarışıyor

    Sivil tahliyeye Rus füzesi

    Ortak aklın hâkim olduğu bir sistem getiriyoruz

    BM: Buça’da durum korkunç

    Ortak paydaları olgunlaştırıyoruz

    Ukrayna'da Kramatorsk garına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi

    Emekliler: Açlık sınırında değil ölüm sınırındayız

    Son 24 saatte 7 bin 120 vaka gözlemlendi, 31 kişi vefat etti

    Enflasyonun sebebi hükümetin ekonomi politikası

    Esnaf kredi borcunu krediyle ödüyor

    Yakında et ve süt sıkıntısı yaşanabilir

    Yassıada projesi iflas etti

    Çiftçinin hakkını beşli çeteye verdiler

    Dışişleri Bakanlığı: Bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz

    Yüzde 80-85 istemiyor

    Gözaltında kötü muameleye AYM’den ihlal kararı

    Yargıtay, Soma davasının kararını oy çokluğuyla onadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp’ten ibretli güncel notlar
    Ahmet BATTAL

    Böyle delille böyle adalet
    Genel

    Ortak aklın hâkim olduğu bir sistem getiriyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Bir tablo her şeyi anlatır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur
    Cevher İLHAN

    Günde 51 milyon dolar faiz ödeniyor!
    Cenk ÇALIK

    100 şehit sevabı kazanmak için
    Ali FERŞADOĞLU

    “En kalabalık yemek sofrası” rekoru kimde?
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da Japon konuları-11

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.