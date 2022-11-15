ABD seçimleri,Türkiye, senato

ABD’de gergin bir ortamda geçen ara seçimlerin sonuçları gelmeye devam ediyor.

Sonuçlar ABD Başkanı Joe Biden’ın görevde kalan iki yılını belirleyecek olması, Donald Trump’ın 2024’teki seçimlerde yeniden başkanlığa aday olabilmesi de bu seçimin sonuçlarına bağlı. Bu seçim, Kongre’nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerini belirleyecek. Seçim sandıklarında Demokratları mavi renk, Cumhuriyetçileri kırmızı renk temsil ediyor. Seçim öncesi yapılan anketlerde Cumhuriyetçiler’in ezici üstünlüğü bekleniyordu, ancak sonuçların böyle gelişmediği, çoğunluğun hangi tarafta olacağı tam olarak netleşmedi. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler önde iken, Senato’da ise yarış başa baş gidiyor. Açıklanan son sonuçlara göre Senato’da Cumhuriyetçiler 20 sandalye kazanırken Demokratlar 12 sandalyenin sahibi oldu. 3 sandalye ise henüz belli değil.

Mevcut düzende Senato’da 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongre’nin bu kanadında çoğunluğun da sahibi oluyor. Denge yine 50’ye 50’de kalırsa Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris, aynı zamanda Senato Başkanı olduğu için, eşitliği bozacak ve Senato’nun kontrolü Demokratlarda kalacak gibi görünüyor. Senatodaki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia da seçimler 6 Aralık’taki 2. tura kaldı.

Hemen söyleyelim, 13 Kasım’da Nevada’da Demokrat aday Catherine Nasto’nun rakibini geride bırakmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi. Netice olarak, Aralık ayında, Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato’da 50 sandalyeye sahip bulunacak.

ABD’nin iki yasama organından biri olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato’nun da 100 sandalyesinin 35’i için bu ara seçimler yapılıyor. CBS haber kanalının haberlerine bakıldığında, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde kontrolü ele alacakları noktasında yayınlar var. Bu da Demokratların çoğunluğu kaybetmeye yakın olduğuna işaret ediyor. İngiliz basını Demokratların çoğunluğu kaybettiği sayfalarına taşıyor. Ayrıca 13 Kasım’daki duruma göre, Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar 202 sandalye kazandı ancak çoğunluk için 218 sandalye kazanılması gerekiyor. Sonuçlar, Cumhuriyetçilerin yeni kazanımlar elde ettiğini gösteriyor. Başkan Biden’in desteklediği Demokrat adaylar tam bir zafer kazanamazken, Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçilerin atak yaptığı görülüyor. Özellikle Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler an itibari ile önde gözüküyor.

Seçime daha iki yıl kalmasına rağmen, Biden yönetiminin aldığı kararların temsilciler meclisi ve senatoda sorunsuz çıkması zorlaşacak. Dünya kamuoyu bu noktaya asıl parmak basma niyetinde. Türkiye, Avrupa ve Dünya için bu gelişme önemli. Bu sonuçlar, aynı zamanda Trump’ın gelecek seçimlerde nasıl bir tavır alacağına dair ipuçlarını içermekte. Yeniden başkan olmak istediğini her demecinde ifade eden Trump’ın çok istekli olması Amerikan basınında yazılıp çiziliyor. Hatırlarsanız, FBI ajanlarının evine baskın düzenlemesi, tuvalete atılan resmi belgelerden bahsedilmesi, evinde devlete ait gizli belgelerin bulunması gibi argümanlarla başkanlık yarışından uzak tutulmak isteniyor algısı da masada. O yüzden Trump, bu seçimlere odaklanmış durumda. Gerçek olan şu; Demokratların az da olsa sandalye kayıpları oldu, ama Cumhuriyetçiler ise tam bir zafer kazanamadılar. Sandalye sayıları arttı ama seçmenler tam bir çoğunluk oluşturmasına dur dediler.

Pennsylvania’da Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz ile Demokrat aday John Fetterman’a karşı yarışı kaybetti. Öz kazansa idi, Senatoya seçilen ilk Müslüman aday olacaktı. Ayrıca Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis Demokrat rakibi Charlie Crist’i yenmesi, Cumhuriyetçiler arasındaki yıldızını parlattı. Trump’a karşı bir önseçim alternatifi olarak, 2024 Beyaz Saray yarışına katılma olasılığını arttırdı. Bu da söz konusu seçimlerin önemli notlarından oldu.

Bu seçimlerin asıl önemli tarafı, Türkiye’ye yansımaları. ABD ile ilişkilerde köklü bir strateji değişim pek beklenmiyor. Halihazırda Türkiye hem Avrupa Birliğinden hem de ABD’den yüzünü çevirmiş görüntüsü veriyor. Rusya ile yakınlaşma çabaları daha aktif durumda. Bu seçimlerin bize dokunan hassas noktaları var.

1-F35 programından çıkartılan Türkiye, elindeki yenilenmesi gereken F16’lar la ilgili olarak yoğun temas içinde. Özellikle F16’ların Türkiye’ye satışı, modernizasyon kiti alma talebi masada bekliyor. Mevcut Senato üyeleri arasında, F-16’ların Türkiye’ye satılmasıyla ilgili bir yumuşama söz konusu idi. ABD ve Türkiye tarafından konu ile ilgili olarak bir takım olumlu açıklamalar yapılmıştı. Yeni oluşan senatonun bu konuda tutumu ne olur bilmiyoruz.

2-Türkiye ile stratejik ve askeri iş birliği bağının devam ettirilmesi noktasında çalışmalar devam ederken, Yunanistan’a ciddi manada üsler kurması, asker ve silah-mühimmat sevkiyatı yapması halen bizim tarafta masada duruyor. Türkiye bu konuda dış politikada savrulmaya neden olmadan çözüm üretmek zorunda. Ülkemizin komşuları ile barış içinde yaşaması elzem, bu arada yıllardır Avrupa’nın ve Amerika’nın şımarık çocuğu pozuna oynayan bir Yunanistan var. Barış içinde yaşarken ABD‘nin tarafsız olması, bir tarafın üstünlüğü şeklinde tutum içinde olmaması önemli. Bu tavırlar senatodan çıkan kararalar neticesi oluyor unutmayalım.

3- Türkiye’nin Rusya–Ukrayna savaşında, tahıl koridoru noktasındaki ara bulucu rolü, ABD dış işleri bakanı Antony Bilinken’ın bu konudaki Türkiye’ye karşı söylemleri, yine Senatodan gelen seslerle yön buluyor. Ayrıca komşularına saldırarak, dünya barışını tehdit eden bir Rusya gerçeği de ortada duruyor.

4-Ermenistan-Azerbaycan-Karabağ meselesi; Ermenistan’ı ziyaretinde Senatör Nancy Pelosi direkt Ermenilerin yanında görüntü vermesi önemli. Pelosi; Temsilciler Meclisi başkanı.

Tüm bunlara bakacak olursak, seçimler sonucunda değişiklik olur mu, olmaz mı? Bekleyelim görelim. Asıl olan ülkemizin menfaatidir.