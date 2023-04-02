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2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Fıtratın programı başarmak

Aytekin COŞKUN
02 Nisan 2023, Pazar
Bir şeyi başarmak ile yapmak arasında fark yok gibi görünse de, niyet ve nazar açısından aslında büyük bir fark olduğunu düşünüyorum.

İnsan fıtratı gereği başarmaya programlanmış olarak yaratılmış. Bu yüzden yapmak ile başarmak arasında farklar var. Bir şeyi yapmak adına yapabilirsiniz. İhlas dairesi içinde ve rıza-yı İlahiyi odak noktasına alarak, başarmak adına yapmak ise farklı bir şey. Çünkü başarının içinde fıtratın değişmez parçaları ve gerçekleri olan, ihlas ve rıza-yı İlahi var.

Peki, fıtratımıza dercedilmiş cihazların, başarı hikayeleri yazılırken rolü ne olmalıdır? 

Bu sorulara cevap ararken, Cenab-ı Hakk’ın rızası olmaz ise, olay başarmaktan çok yapabilme fiiline dönüşür. İşte o zaman kişi başarılı gibi görünse de aslında gerçek bunu yansıtmaz. Mesela, bal arısı; verilen cihaz ve aletlerle, Rabbinin izni dairesinde muhteşem, harika ve sanatlı olan balı ortaya koyarken, en mükemmel şekildeki çabası tamamen safi ihlas gerçeği ile örtüşür. Programa sadık kalarak mükemmel ürünü ortaya koyma başarısını gösterir. Tüm gayesi ve başarma iç güdüsü, programına konan ihlas ve rıza-yı İlahi noktasında hareket etmektir. 

Tekrar sorularımıza dönersek, insan vücuduna Cenab-ı Hak tarafından verilmiş olan cihazlar, nelerdir? Sözler adlı eserinde Bediüzzaman konuya şöyle açıklık getiriyor: “Cenâb-ı Hak, celîl ulûhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebîr rububiyetiyle, kerîm re’fetiyle, azîm kudretiyle, lâtif hikmetiyle, şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyatla, bu derece cevârih ve cihazatla ve muhtelif âzâ ve âlâtla, mütenevvi letâif ve mâneviyatla teçhiz ve tezyin etmiştir.” Vücudumuzu tanımaya çalıştığımızda karşımıza, Rabbimiz kudret kalemi ve hikmet anlayışı ile insan denen bu varlığa havasları, hissiyatları, çeşit çeşit aza ve aletleri, latif bir tezyinle nakış nakış işleyerek yaratmıştır. Bu bakış açısı ile konu değerlendirildiğinde sorunun manası ortaya çıkmaktadır. 

Başarmak ya da yapmak mı, bu programın verilerini en iyi şekilde ortaya koyabilir? Programın insana ne şekilde yazıldığını ve nasıl işleyeceğini Bediüzzaman’ın dilinden tekrar devam edelim: “Ta mütenevvi ve pek çok âlât ile, hadsiz envâ-ı nimetini, aksâm-ı ihsânâtını, tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın.” Burada beklenen veriler, insanın bu cihazlarla aslında Yaratanını tanımak, onu hissetmek olmalı. 

“Hem, tâ bin bir esmâsının hadsiz envâ-ı tecelliyatlarını, insana o âlât ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin.” Bediüzzaman’ın ifadesi ile; bize verilenler vasıtasıyla kâinatta var olan Rabbimizin tecellilerini, ayetlerini okuyabilme ve başarma adına, ihlas ile ve rıza-yı İlahi’yi harekete geçirmedir tıpkı bal arısının yaptığı gibi. Mesela göz; en iyi görme programını ortaya koyuyor, bu şekilde çalışması ile. “Suretlerdeki güzellikleri ve âlem-i mubsıratta güzel mu’cizât-ı kudretin envâını temâşâ eder. Vazifesi nazarı-ibretle Sâniine şükrandır.” 

İnsana verilen gözün asıl vazifesi, âlemi temaşa etmek ve Rabbimizin ayetlerini görülmesinde kullanmak. Kısacası; Cenab-ı Hakk’ın bize yaratılış programını yüklerken, programladığı şekilde, işlerimizi planlayarak başarının peşinde koşmalıyız. Sadece yapmanın peşinde değil. Çünkü sadece yapmak fiili, ihlası ve rıza-yı İlahiyi kapsamıyorsa başarmak mümkün değil. 

Bediüzzaman, “Ve o insandaki pek kesretli âlât ve cihâzâtın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubûdiyeti olduğu gibi, ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükâfâtı vardır” derken, ayrı bir hakikati de dikkatimize sunuyor. Başarmanın sonucu kazanılan rıza-yı İlahiye ek olarak, her bir alet ve cihazımız, Rabbimiz tarafından bu muhteşem senfoni (ihlas ve rıza-yı İlahi) sonrası ayrı ayrı lezzet ve mükafatlarını da hesabımıza artı olarak yazacak olması. Bu da kâr içinde kâr demek. Başarmak dileği ve rızası ile. 

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