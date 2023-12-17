"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Hamas-İsrail Savaşı turnusol olmaya devam ediyor

Aytekin COŞKUN
17 Aralık 2023, Pazar
Hamas-İsrail savaşı bazı dengeleri yeniden görmemize ve ABD’nin kalıcı ateşkes istememesini iyi analiz etmemize sebep oldu.

Tüm dünya neredeyse ateşkes isterken ABD buna yanaşmıyor. ABD ve İngiltere dünyaya bu olay üzerinden karartma yapıyor ve algıları Hamas’ın üzerine yoğunlaştırıyorlar. Dolayısı ile İsrail’in kendini savunma hakkı vara getiriyorlar. Gerçek niyetleri İsrail’i vekil güç olarak, bölgede güçlendirerek, sonrasında Suriye, Irak ve diğer komşu ülkeleri istediği tarzda yeniden dizayn ve tanzim etmenin yollarını aramak.

Bu elbette İsrail’in de işine geliyor. Almadığı kadar mali ve askeri mühimmat yardımını, başta ABD ve diğer ülkelerden aldı. ABD savaşın büyümesine mâni olmak değil, tam tersi Ortadoğu’ya yayılmasını istiyor. Önlerine, Irak’ı işgal ettikleri gibi bir fırsat çıktı. 12 Eylül sonrası geliştirilen El Kaide yerine şimdi Hamas var. Bizzat savaşı büyütmek için perde arkasında değil önünde duruyorlar. Savaşın başlamasından hemen sonra uçak gemisi USS Gerald R. Ford, şu an Akdeniz’de ve İsrail’i savunuyor. Görevleri arasında İsrail’e silah ve mühimmat sağlamak, İran ve Hizbullah’ı izlemek ve caydırmak yer alıyor.

BMGK’de yapılan son toplantıda, ki genel sekreter Guterres, 99 numaralı acil toplanma isteme yetkisini kullanmasına rağmen, ABD tek başına veto etti, yandaşı İngiltere ve AB ülkeleri çekimser kaldı, diğer ülkeler ateşkes istedi. ABD’nin veto etmesi, savaşa devam mesajının açık bir göstergesiydi. 

Hamas’a destek vermeyen, temkinli duran Hizbullah ve onu dizginleyen İran eninde sonunda savaşa çekilecek gibi. Gazze işgalinin tamamlanması sonrası Batı Şeria’ya da sıra gelecek ve Hizbullah dolayısı ile İran’da savaşa dahil olacak ki, beklenen senaryo bu.  

ABD, Rusya ile Ortadoğu ve Akdeniz’de karşı karşıya gelmek istemediği için, Kırım ve Kafkasya’da cephe açarak, NATO vasıtası ile temas etmeyi seçtiler. Ukrayna-Rusya savaşında Başkan Zelenski’yi kullanarak Rusya’yı hedefe oturttular. 

Türkiye bu gelişmelere karşı, özellikle Ukrayna- Rusya savaşında Tahıl Koridoru anlaşmasını somut olarak işlerken, Filistin’e garantör devlet olmayı somut bir öneri olarak BM’de ifade etti. Hem tarihi hem de inancımız gereği mukaddes toprakları savunmak elbette Türkiye’yi tarihi bir görev yüklüyor. Bundan kaçmak olmaz, ama itidalli şekilde diplomasi yolları denenerek bu kriz ya da savaşın aşılmaya çalışılması doğru bir yöntem. Türkiye bu tutumu ile kalıcı ve doğru bir diplomasi uygularken, tarihin yüklediği misyona göre hareket etmeye çalışıyor. Hamas’ın yanında yer almayı deklare etti. Türkiye, gelecekte bu tutumundan dolayı hedefe konabilir. Buna hazır olmak da gerekir. Hizbullah açıkça yan çizerek, İran’la birlikte bu savaşa bulaşmadı. Rusya ise en kârlı çıkan taraf oldu. ABD, AB ve İngiltere, Ukrayna’yı eskisi gibi destekleyemeyeceğini ve zaman içinde desteklerini sona erdirebileceğini gösterdiler. Çünkü bütün yardım İsrail’e yöneldi. ABD Kongresi’nde Ukrayna için yardım paketi reddedildi. Bu da Ukrayna’nın yalnız kalacağı anlamı taşıyor.

Putin, savaş çıktığından beri ilk kapsamlı gezisini Körfez ülkelerine yaptı. Dizayn yaparsanız ben de varım, dedi ve petrol kardeşliği havası estirerek ziyaretini tamamladı.   

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    Asgari ücretle en az dört kişi geçinebilmeli

    Açlık sınırı 14 bine dayandı

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir

    SP grubu devam

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kullanılmalı

    Çocukların yüzde 14’ü migren ile mücadele ediyor

    Dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı çekiyor

    5 öğrenciden biri parasızlıktan yemek yiyemiyor

    Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı

    İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

    DSÖ’den elektronik sigara çağrısı

    İstanbul’da 10 hastaneden yedisi özel

    Gazze’de can kaybı 19 bine yaklaştı

    Şiddet dilinden uzak durulmalı

    'Filistinli mülteciler gerçekten benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor'

    Çanakkale'de Kepez Çayı taştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hasan Bitmez: “Bizden kurtulsanız...”
    Osman ZENGİN

    Bir inad uğruna namaz kılma vaktiyle oynamak…
    Genel

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor
    Genel

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir
    Faruk ÇAKIR

    Bizim yapmamız gerekeni başkası yaptı
    Sebahattin YAŞAR

    Önemli gündem; aile içi iletişim
    Mehmet KARA

    Çirkin sataşmalar
    Rifat OKYAY

    Artık siz bilirsiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.