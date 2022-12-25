"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Hayvanlarımızın ahiret hakları

Aytekin COŞKUN
25 Aralık 2022, Pazar
Gündemdeki yerini her zaman korumasına rağmen şuan bir tık daha bizleri ve zihinleri meşgul etmeye başlayan bir sorundan bahsedelim. Hayvan hakları.

Aslında konu şu: Başıboş hayvanların durumu, kısırlaştırma, saldırı sonrası kararan hayatlar, gün geçmiyor ki haberlerde bu konularla ile ilgili haber çıkmasın. Adeta kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Başıboş hayvanların katli, ıslahı, barınaklarda toplanması ya da hayvan severlerin aşırı tepkileri sonrası ne yapacağını şaşıran yasal argümanlar.

İşin aslına baktığımızda, Kur’an’da; (1) Allah cc , “Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir” buyuruyor. Bu ayet bize hayvanların haklarını açıkça hatırlatması bakımından oldukça önemli. Zira Müslümanların yaşamlarını şekillendiren çerçeve içinde hayvan haklarından bahis var. Dolayısıyla her Müslüman hayatını organize ederken, hayvanların haklarını gözetmeyi de görevleri arasına almalı. Yine bazı surelerin isimlerinin de hayvan isimlerinden konulduğunu biliyoruz. Tüm bunlar, insanların tüm yeryüzünün tek kullanıcısı gibi hareket edemeyeceğinin göstergeleridir.

Bediüzzaman ise şöyle açıklıyor. “Çünkü, hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, Hâlıkına şükreder. Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister; fakat, o his dahi gider, o elemden de kurtulur.” (2)

Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl “Yâ Rahmân, yâ Rezzâk” diyorlar. (3) Hepsi kendi dillerinde rabbimize tesbih ediyorlar. Onun için bu tesbihatlarının kırılmamasına dikkat!! Bediüzzaman, hayvanların aslında insanlığa hizmet için var olduklarını, yaratanına her daim şükür içinde olduklarından bahseder. O yüzden bu masum varlıkları katletmek, onların yaptıkları zikri bir manada kesmekle aynı. Bir de en çok üstünde durmamız gereken ise, onların dillerinin olmaması sebebi ile onlara yapılan zulümlerin direk olarak ahirete bırakılması. Bununla birlikte insana da zarar vermelerinin önüne geçilmesi de elzem. Aniden köpek saldırısı sonrası

hayatını kaybeden bir sürü insan var. Bu hayat da çok önemli ve kamunun hayatı koruma noktasında çok hassas olması şartı ile yaklaşımları gerekli. Hayvanlara zulüm etmeden toplamak, barınacakları ve yiyecekleri gıdaları sağlamak da şart. Unutmayın onlara zulüm ederseniz ahirette karşınıza mutlaka çıkacaktır. Son olarak yaşanmış bir olayla yazıyı bitirmek istiyorum. İspanyada yaşanmış bir hikâye. Matador ve karşısında onu öldürmeye çalışmış boğanın son anları.

Yarışın son mücadelesinde gücünü yitiren Matador Alvora yıkılır kalır. Boğanın ona yaklaştığını görünce korkulu sonun yaklaştığını bir darbe ile öleceğini beklemeye başlar. Çok çaresizdir. Lakin boğa ona hiçbir şey yapmaz. Yarıştan sonra matador açıklamasında şöyle diyor:

“Boğa gözümün içine bakarak bağırdı, böyle sadece bağırdı. Her hayvanda olduğu gibi onun gözlerinde de masumluk vardı. Yüreğimde adaletin hıçkırarak ağladığını işittim. Belki de bağışlanırdım, lakin itiraf edemedim. Kendimi dünyanın en vahşi mahlûku gibi hissediyordum.” Matador Alvora Munera, bu olay sonrası kariyerine son verir. Boğa, ona belki de Yaratanını hatırlattı bilmiyoruz. 

Dipnotlar:

1-Enam Suresi 36. Ayette, 

2-İman ve Küfür Muvazeneleri), 

3-Yirmi Dördüncü Söz, Birinci Dal

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı

    Şiddeti önlemek de, aileyi korumak da önceliğimiz

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi

    Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı geçti

    Mahkemelerin görevi adaleti tesistir

    DESAM: Artış gerçek enflasyonun üçte biri bile değil

    Ambulansa yol vermeyen sürücüye 819 TL ceza

    Meclis bürokrasiye teslim

    AYM sansür kanununu görüşecek

    En çok şikâyet yüksek kira ve gıda fiyatlarından

    Haftanın maçında 3 puanı Trabzonspor aldı

    ‘Seyyar satıcılar’ ne olacak?

    “Salep” kış aylarının vazgeçilmezi

    Beklentileri karşılamadı

    Biden: Libya'ya desteğimiz devam edecek

    Kırgızistan'da uzaktan eğitim devam edecek

    ABD'de kar fırtınasında 12 kişi öldü

    Koca: MHRS'deki randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama başladı

    Tokyo 2020'nin maliyeti 12,8 milyar dolar olarak güncellendi

    Rusya'da huzurevinde yangın çıktı: 20 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asıl olan, manevî hizmetler
    Genel

    Türkiye böyle ‘düzenbaz’ bir iktidar görmedi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nereden bakarsanız “ahmak”ça
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve propaganda metodu
    Faruk ÇAKIR

    Hukukun üstünlüğü şart değil mi?
    Genel

    Emeklinin dayanacak gücü kalmadı
    Mehmet KARA

    Zor bir yıl daha bizi bekliyor
    Adnan NACİR

    Ali Baba’nın çipliği
    Genel

    Mahkemelerin görevi adaleti tesistir
    Genel

    Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı geçti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.