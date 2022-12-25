Hayvanlarımızın ahiret hakları

Gündemdeki yerini her zaman korumasına rağmen şuan bir tık daha bizleri ve zihinleri meşgul etmeye başlayan bir sorundan bahsedelim. Hayvan hakları.

Aslında konu şu: Başıboş hayvanların durumu, kısırlaştırma, saldırı sonrası kararan hayatlar, gün geçmiyor ki haberlerde bu konularla ile ilgili haber çıkmasın. Adeta kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Başıboş hayvanların katli, ıslahı, barınaklarda toplanması ya da hayvan severlerin aşırı tepkileri sonrası ne yapacağını şaşıran yasal argümanlar.

İşin aslına baktığımızda, Kur’an’da; (1) Allah cc , “Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir” buyuruyor. Bu ayet bize hayvanların haklarını açıkça hatırlatması bakımından oldukça önemli. Zira Müslümanların yaşamlarını şekillendiren çerçeve içinde hayvan haklarından bahis var. Dolayısıyla her Müslüman hayatını organize ederken, hayvanların haklarını gözetmeyi de görevleri arasına almalı. Yine bazı surelerin isimlerinin de hayvan isimlerinden konulduğunu biliyoruz. Tüm bunlar, insanların tüm yeryüzünün tek kullanıcısı gibi hareket edemeyeceğinin göstergeleridir.

Bediüzzaman ise şöyle açıklıyor. “Çünkü, hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, Hâlıkına şükreder. Hattâ kesilmek için yatırılan bir hayvan, birşey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister; fakat, o his dahi gider, o elemden de kurtulur.” (2)

Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl “Yâ Rahmân, yâ Rezzâk” diyorlar. (3) Hepsi kendi dillerinde rabbimize tesbih ediyorlar. Onun için bu tesbihatlarının kırılmamasına dikkat!! Bediüzzaman, hayvanların aslında insanlığa hizmet için var olduklarını, yaratanına her daim şükür içinde olduklarından bahseder. O yüzden bu masum varlıkları katletmek, onların yaptıkları zikri bir manada kesmekle aynı. Bir de en çok üstünde durmamız gereken ise, onların dillerinin olmaması sebebi ile onlara yapılan zulümlerin direk olarak ahirete bırakılması. Bununla birlikte insana da zarar vermelerinin önüne geçilmesi de elzem. Aniden köpek saldırısı sonrası

hayatını kaybeden bir sürü insan var. Bu hayat da çok önemli ve kamunun hayatı koruma noktasında çok hassas olması şartı ile yaklaşımları gerekli. Hayvanlara zulüm etmeden toplamak, barınacakları ve yiyecekleri gıdaları sağlamak da şart. Unutmayın onlara zulüm ederseniz ahirette karşınıza mutlaka çıkacaktır. Son olarak yaşanmış bir olayla yazıyı bitirmek istiyorum. İspanyada yaşanmış bir hikâye. Matador ve karşısında onu öldürmeye çalışmış boğanın son anları.

Yarışın son mücadelesinde gücünü yitiren Matador Alvora yıkılır kalır. Boğanın ona yaklaştığını görünce korkulu sonun yaklaştığını bir darbe ile öleceğini beklemeye başlar. Çok çaresizdir. Lakin boğa ona hiçbir şey yapmaz. Yarıştan sonra matador açıklamasında şöyle diyor:

“Boğa gözümün içine bakarak bağırdı, böyle sadece bağırdı. Her hayvanda olduğu gibi onun gözlerinde de masumluk vardı. Yüreğimde adaletin hıçkırarak ağladığını işittim. Belki de bağışlanırdım, lakin itiraf edemedim. Kendimi dünyanın en vahşi mahlûku gibi hissediyordum.” Matador Alvora Munera, bu olay sonrası kariyerine son verir. Boğa, ona belki de Yaratanını hatırlattı bilmiyoruz.

Dipnotlar:

1-Enam Suresi 36. Ayette,

2-İman ve Küfür Muvazeneleri),

3-Yirmi Dördüncü Söz, Birinci Dal