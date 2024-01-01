"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

İsveç’in nato üyeliği ve F16 projesi

Aytekin COŞKUN
01 Ocak 2024, Pazartesi
Türkiye’yi sıkıntıya sokan iki süreç; İsveç’in NATO üyeliği ve Türkiye’nin kangrene dönüşen F16 projesi. NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye’ye karşı dostane olmayan tutumlar sergileyen ABD ile ilişkilerimiz, zor bir sınav vermekte.

Özellikle, ABD Kongresi’nin F16 satışına izin vermeyen yapısı bizim için hayati önem taşıyor. F16 projesi, Türkiye için hassas bir konu, sınır güvenliği ve caydırıcılık noktasında çok önemli. 

ABD ile, İsrail-Hamas savaşında ters düşmesine rağmen Türkiye’nin ajandasında hala bu sorun çözüme kavuşmuş değil. F16’lar dördüncü nesil savaş uçağı, bunların yerine beşinci nesil uçaklar geliyor. Bu uçakların (F35’ler) manevra kabiliyetleri yüksek, ağır bombardıman yapabiliyorlar. En önemlisi radarlara yakalanmayan hayalet uçaklardan bahsediyoruz. F35 projesi, ülkemizin güvenliği ve savunmasında çok önemli bir proje idi. Ortak olmamıza ve milyar dolar para yatırmamıza rağmen, bu projeden, ABD’nin dayatması ile tek taraflı olarak uzaklaştırıldık. 

Bu projede hem parça üretimi yapacak hem de imalat ortağı olduğumuzdan dolayı piyasaya göre daha uygun şartlarda sahip olabilecektik. Ayrıca envanterimizde bulunan F16’ları revize etmek daha kolay olacaktı. ABD F16 kartını açınca, Türkiye’de diplomasi kuralları gereği İsveç’in NATO’ya üye olabilme kartını açtı. 

Diplomasideki bu tavırlar ikili ilişkilerin gelişmesinde çok önemli. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ankara ziyaretinde vali yardımcısı tarafından, alt rütbede karşılanması ABD tarafında pek kabul görmedi. Bu tavır, ikili ilişkilerde masaya eksi bir not şeklinde yansıyabilir. Blinken, tam bir İsrail dostu ve şartsız taraftarı olması, bunun yanında Yahudi olduğunu açıktan söylemesi, diplomaside bir yere konmayabilir, ama aklın öngördüğü şekilde tavır alma, diplomasinin altın kurallarıdır.

NATO genişleme politikasını ABD’nin istemesi üzerine bina etmiş durumda. ABD tek kutuplu bir dünya için devletleri ve kuruluşları dizayn ediyor. Bu yüzden İsveç’in NATO’ya katılması an meselesi. Dış ilişkiler komisyonundan kabul edilerek TBMM’ye tasarı olarak geldi, şimdi top Meclis’te. Türkiye evet derse, bu gelişme Rusya’nın yanı başına NATO üslerinin konuşlanması anlamı taşıyacak. ABD istediğini almakta kararlı ve bu konuyu çok önemsiyor, bugüne kadar da bu şekilde politika izledi. Kendini süper güç olarak tanımlayıp, AB’yi de kendi çıkarları doğrultusunda, lobiler eliyle rahatlıkla manipüle edebiliyor. Özellikle İsrail-Hamas savaşında ABD’nin rağmına tek ses çıkaran AB ülkesi neredeyse yok gibi. İslam karşıtı ve Yahudi lobiler, bu konuda çok baskı yapıyorlar. Sadece İspanya başbakanı Pedro Sanchez bu zülüm karşısında sesini yükseltebildi. Dolayısı ile diplomatik süreçler çok zor, ülkeler kendi geleceklerini planlarken, aynı zamanda üye oldukları uluslararası kuruluşlarla da uyum sağlamak zorunda. 

NATO’nun 1949’lı yıllarda kuruluşuna baktığımızda bu kadar genişleyeceği ön görülmemişti. Soğuk Savaş yıllarında, Sovyetler Birliğinin kurduğu Varşova Paktı ise NATO karşı 1955’te kurulmuştu. Kore Savaşı sırasında, asker göndererek NATO’ya dahil olmuştuk. Günümüzde ise birçok ülkeyi şemsiyesi altına alan bir yapıya dönüştü. O yüzden İsveç illaki NATO’ya dahil olacak. Ama bu sırada Türkiye’nin de talepleri göz ardı edilemez durumda. Başkan Biden sık sık Başkan Erdoğan’ı araması da bu yüzden. 

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mahmud Abbas: Ne pahasına olursa olsun topraklarımızdan göç etmeyeceğiz

    Gazzeli küçük kız dünyaya seslendi

    Herkes hukuka uymak zorunda

    Kurallara uyulmadı

    Yeni yılda insanlık kazansın

    İsrail, Gazze'deki 5 tugayını geri çekiyor

    4 milyon dolar alacaklardı

    Kumarı oynatan kazanır, peki ya teşvik eden?

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp 7 personeli 43 gündür bulunmadı

    Yoksulluk sınırı 47 bini geçti

    Vergi ve harçlara yüzde 58.46 zam

    Gazze'de 65 bin konut tamamen yıkıldı

    BM: Gazze yiyecek temin etme konusunda çaresiz

    Seçim süreci başlıyor

    8 yaşındaki ikiz kardeşler de İsrail tarafından ''doğum günlerinde'' katledildi

    Son 24 saatte 150 Filistinli daha şehit edildi

    Sayaçların tamir ve ayar ücretlerine de zam geldi

    Yoksulluk sınırı 47 bin TL’yi aştı

    BM: Orta Doğu’daki durum alarm verici

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kurallara uyulmadı
    Genel

    4 milyon dolar alacaklardı
    Genel

    Herkes hukuka uymak zorunda
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni bir yıla girerken
    Osman ZENGİN

    Bugün, milâdî senenin ilk günü
    Ali FERŞADOĞLU

    Said Nursi’nin eserleri okunmadan gerçek “siyaset bilimci” olunamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ahmet Tevfik İleri
    Rukiye Anar

    Mümin ile Müslüman arasındaki fark
    Yeni Asya'dan Size

    2023’te Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.