Kalkınma Yolu Projesi, ABD, PKK ve YPG

Türkiye’nin F35 projesinden ABD’nin isteği ile tek taraflı olarak uzaklaştırılması, bununla birlikte güvenliğimizi tehdit eden ve komşumuz Suriye’nin topraklarında PKK ve YPG unsurlarına ABD’nin yardım ediyor olması düşündürücü bir gelişme. Türkiye ise bu gelişmeler karşısında, sınır ötesi operasyonlar düzenliyor, bölgede güvenliği sağlayarak caydırıcı bir güç haline gelmek istiyor.

Karşımızda her zaman istediğini almayı alışık bir ABD var. Diplomasi ile almak istediği gerçekleşmez ise başka yolları rahatlıkla deneyebiliyor. Dünyanın birçok yerinde terör gruplarının lojistik, bilgi ve silah tedariklerini, emekli askerler tarafından kurulmuş ve paralı askerleri bünyesinde barındıran taşeron yapılar eli ile sağlıyorlar. Ayrıca bu yapıların sevk ve idaresi, yönlendirilmesi çok kolay. Şartsız itaat prensibi ile para karşılığı hareket ediyorlar. Güvenliğimizi tehdit eden, YPG unsurlarına direkt, PKK’ya ise endirekt yollarla destek veriyorlar. Özellikle IŞİD ile mücadele başlığı adı altında aleni şekilde Suriye’de YPG’ye yakın plan dövüş sanatlarını bizzat ABD’li askerler veriyor. NATO müttefiki olmamıza rağmen, diplomaside yetersiz kalınması ya da Türkiye’den istenilen kararların çıkmaması durumunda PKK-YPG kartı yeniden açılıyor. Bu yüzden her iki ülke kendi çıkarları noktasında ters düşebiliyorlar.

Pençe-Kilit harekâtından gelen şehit haberleri, yıllardır süren terör belası, ülkemizin tahammül gücünü çok aştı. PKK terör örgütünün kuruluşu, GAP projesinin başlatıldığı yıllara rastlar. ABD akıl hocalığını, zamanın Suriye devlet başkanı Hafız Esed ise, PKK’nın hamiliğine soyunmuştu. Dicle ve Fırat’ın Türkiye’nin Güneydoğusuna hayat vermesi, bölge halkını kalkındırma ve gelişimine katkı sağlaması hedeflenmişti.

Türkiye’nin Filistin konusundaki duruşundan rahatsız olan ABD, PKK ve YPG üzerinden tekrardan ayar vermeye çalışıyor.

Görüş mesafesinin sıfır olduğu, sisli ve kar yağışı altında, yürümenin bile çok zor olduğu bir gecede PKK’nın nokta atışlı saldırısı inanılır gibi değil. ABD tarafından kurulan Roj telsiz frekanslarını PKK mı kullanıyor? PKK ve YPG’ye yıllık iki yüz milyon dolar kaynak ve yüzlerce tır silah veren yine ABD. Bir süredir terör örgütünün Irak’taki kapasitesini güçlendirmeye çalışan yine ABD.

Yakın geçmişte PKK’lıların içinde olduğu düşen helikopter, hangi ülkenin envanterinde kayıtlı? Türkiye bu konuları, gerçekten iç siyasetten ve siyasi çatışmalardan uzak bir şekilde salim kafa ile, diplomatik kazanımlarla, NATO, BM ve AB’ye bu olayları taşımalıdır. ABD’nin terör örgütlerini desteklemesi GAP’ı engellemek için PKK’yı kuranlar GAP’ı engelleyemediler. Türkiye, bölgede terör belası olmazsa, çok daha zengin ve müreffeh bir yapıya kavuşacak, göstergeler bunu teyit ediyor. Bugün yine GAP gibi “Kalkınma Yolu Projesi” gündemde. Tabi bunu engellemek adına terör kartı yeniden açıldı.

Yeni İpekyolu olarak tanımlanan “Kalkınma Yolu Projesi’nde, bin iki yüz km demiryolu ve otoyol ile Türkiye, Basra Körfezi’ndeki Faw Limanı’na bağlanacak. Irak, Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşacak, bu Ortadoğu’nun yeniden kalkınması demek. Bu gelişme ABD ve İran’da hoşnutsuzluğa sebep oldu. Irak Başbakanı Fuat Hüseyin’in 19 Aralık 2023’teki ziyaretinde masada bu proje vardı. Türkiye ve Irak için çok önemli bir proje. Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor, terör engellemezse…