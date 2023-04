Kutlular Ağabeyin ardından

Nisan ayı birçok Nur’lu ağabeyin vefat ayı.

Bunlardan biri de yakından tanıdığım ve hayatımın büyük kısmında yer almış sevgili Mehmet Kutlular ağabey. Paylaştığımız zaman dilimleri o kadar çok ki, ara ara hatırladıklarımı sizinle paylaşmak, onu bir nebze de olsa sizlere hatırlatmak isterim.

1980 ihtilali sonrasında, doksanlı yıllara yakın bir dönemde Kutlular ağabey, Ödemiş Gölcük yaylasına her sene Temmuz ayında orada kalmak için gelirdi. Ege bölgesindeki tüm iller, ilçeler hafta sonları adeta oraya akın ederdi. Ayrıca Ege bölgesinin en büyük istişaresi, meşvereti, muhabbeti gölün kenarındaki büyük çınar ağacının altında yapılırdı. Kutlular ağabey, her zaman dinç, kızgın bakışlı, gri takım elbisesi, içinde mutlaka yeleği olurdu. Çınar ağacına yaslanır, arkasına ve altına minderini koyar, bağdaş kurar ve o gün oraya gelen gönül dostlarına adeta muhabbet ziyafeti çekerdi. İhtilal sonrası gazete ile alakalı gelişmeleri, Kocatepe Camiinde planlanan bir türlü izin alınamayan mevlidimizi, yaşadıklarını, gazete bünyesindeki çalışma arkadaşları ile yaptığı toplantıları, kısacası yaşadığı her anını o gün oraya gelen kişilere anlatırdı. Sohbetin tadını anlatayım desem, tadından yenmezdi. Hele bir kardaş, samimi şekilde bir soru patlattı mı, tamam artık, Kutlular ağabeyin bakışları önce o soruyu soran şahsa ateş etmeye başlar, sonra şöyle bir atrafı kolaçan eder ve hafızasını yenilerdi. Ve sohbet başlasın...

Bizler daha gençtik, zaman zaman özel sohbet edelim diye ara ara yalnız bir şekilde hafta içi Gölcük yaylasına çıkardık. Ben henüz daha yeni hekim olmuş, pratisyen olarak Ödemiş Sağlık Ocağında çalışmakta idim. Kutlular ağabeyi telefonla arar, ararken de çok çekinirdik, bunu da söylemeliyim.

-Abi müsait misiniz, gelmek istiyoruz.

O ise muhteşem cevabı ile bile telefonda bizi titretirdi. Şöyle seslenir di:

- Doktor (kelimeyi uzatarak) derdi: Ödemiş kebabı getirmeyi unutma ha...

Biz de daha 26-27 yaşlarındayız o dönemlerde

- Tamam Kutullar ağabey, derdik.

Doğruca Ödemiş’in en meşhur kebapçısı olan MAŞLAK Kebaba gider, bir tam ekmeği usulünce yağlatır, içine de fazladan köfte koydururduk. Ayrıca köfteler soğumasın diye yağlanmış ekmeği naylon içine sardırır, soğanlı garnitürlerini de unutmazdık. Sıcak sıcak Kutlular abiye yetiştirme adına Gölcük yaylasına doğru yol alırdık. Dokuz evler diye meşhur, Gölcük Yaylasının karşısında bulunan göl manzaralı evlerin birine, her sene Kutlular abi bir aylığına gelir dostlarıyla, tanıdıklarıyla muhabbet eder, güzellikleri bizlerle paylaşırdı. Orası adeta Ege bölgesinin tabii buluşma alanı olurdu. Elimizde kebapla vardığımızda, o zaman kızı da gelirdi, beyaz birçok tüylü bir kedisi ile bizi karşılardı. Emanetleri ona verirdik. Ön taraftaki bahçeye geçer Kutlular abiyi beklerdik. Naylon hasırlar o zamanlar yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Onlardan serer otururduk. Zaman zaman Hasan Şen ağabey de özel ziyaretçilerinden olurdu. Bazen bakmışız Kutlular abi yok, nerede, İzmir’e derse gitmiş. Hey gidi günler hey...

Hafta sonları gittiğimizde ise adeta orası ayrı bir yere dönüşür, iğne atsanız yere düşmez tabiri gerçek olurdu. Tüm etraf yakın il ve ilçeler, adeta akın ederdi. Bizler sabah erken saatlerde oraya gider, meşhur çınar altını sular, süpürür ve naylondan olan hasırlarımızı sererdik. Afyon’dan, Denizli’den, Kütahya’dan, Salihli‘den, Manisa’dan, İzmir’den, kısacası bölgenin adeta odak noktası olur, her yerden hem sohbete, hem de pikniğe gelinirdi.

Herkes oraya gelir Kutlular abinin o doyumsuz muhabbetine ortak olmak isterdi. Gençler olarak çay servisi yapmak ve yemek hazırlamak bize aitti. Ocağın başında Ali ÖZKAN abi dururdu. O günler gerçekten çok güzeldi. Özellikle ben Tire’den Celal KESELİ, Rahmetli Abdulnur Keseli abiler, Bayındır’dan Turan ve Abdullah ÇETİNER abiler, Ödemiş’in ev sahibi ÖZKANLAR... Nasıl söyleyeyim ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik, ayrı bir samimiyet vardı hakikaten, muhteşemdi. Özellikle Bayındır’ın ünlü aşçı abisi rahmetli Necati Şanlı abi, pişirme işini üstlenir, yemek kazanlarını ve tüpleri Tire’den Keseli abiler getirir, hizmet etmek de bize düşerdi. Menü ise genelde aynı olurdu; etli türlü, pilav, salata, ayran. Bizler bir yandan kulağımız Kutlar abide, bir yandan da türlünün malzemelerini hazırlamakla geçerdi.

Mehmet Özkan abi ise tam organizatörlük yapardı. Malzeme de personel de Ödemiş’ten olurdu. Hizmet böyle yürüyordu. Kutlular abi sabahtan akşama kadar sadece aralarda namaz ve yemek molası verdikten sonra muhabbetini ortaya koyuyordu. Bazen öyle sivri sorular soruyorlardı ki, herkes susuyordu. Çünkü Kutlular abi öyle bir patlıyordu ki anlatılmaz, yaşanır.

Aslında hikaye gibi geliyor yaşananlar, ama bunları anlatmak değil, yaşamak lazım. O eski günler artık çok gerilerde kaldı. Bizim üzerimizde emeği çok olan rahmetli Mehmet Özkan abimle beraber Kutlular abinin her daim hizmetinde idik. Bir ay boyunca. Mehmet ÖZKAN abiyle birlikte, gazetesini, kitaplarını, zaman zaman ev ihtiyaçlarını hallederdik. Mehmet ÖZKAN ağabeyime buradan gani gani rahmet diliyorum, iyi ki vardılar, Rabbim rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Başta Üstadımız olmak üzere, Nisan ayında rahmet-i Rahmana kavuşan abileri, ayrıca 6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizdeki depremde hayatını kaybedenleri ve tüm İslam âleminde Rabbine kavuşmuş olanlara rahmet diliyor mekanları cennet olmasını niyaz ediyorum.