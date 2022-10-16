Liz Truss ve Herzl… Fikirlerin tahlili

22 Eylül 2022 tarihi aslında sıradan bir tarih iken, İngiltere Başbakanının yapmış olduğu ve satır aralarının notları arasında kalan açıklama ile tarihe not düşülen bir zaman dilimi olmuştu.

Bu zaman dilimi, birçok kimse tarafından çok da ehemmiyetli görülmedi. Oysa önemli bir tarih idi. Biraz tarih sayfalarında geriye gidelim. İngiltere’de Boris Johnson’dan sonra “Muhafazakar Parti’nin başına kim gelecek?” sorusuna cevap aranırken, güneş batmayan imparatorluğun başına kim geçecek sorusunun da cevabı niteliğinde idi. 2 aday yarışıyordu. Rishi SUNAK ve Liz TRUSS. İpi göğüsleyen Truss olmuştu. Şimdi her iki adayı tanıyalım.

Rishi SUNAK, 1980 Southampton doğumlu ve Hint kökenli, anne ve babası Birleşik Krallık’a Afrika’dan 1960’larda göç etmiş. Sunak, okul hayatına seçkin bir okul olan Winchester Koleji’ne giderek başlar, ayrıca yaz tatillerinde garson olarak da çalışır. Daha sonra Oxford Üniversitesi’nde felsefe, siyaset ve ekonomi okur. Lisansüstü eğitimini Stanford Üniversitesi’nde yapar ve dev bilişim şirket olan İlnfosys’in kurucularındandır. Ayrıca Hint asıllı milyarder Narayana Murthy’nin kızı ve mirasçısı olan eşi Akshata Murthy ile evlenir. Kişisel serveti çok büyüktür, varlığı konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapılmamıştır. 2015 yılından bu yana Yorkshire-Richmond’tan Muhafazakar Parti milletvekili olarak, Theresa May hükümetinde bakan yardımcılığı, Boris Johnson hükümetinde Hazine baş müsteşarlığı yapmıştır.

Bu seçimin galibinin Rishi SUNAK olamayacağını adım gibi biliyordum desem abartmış olmam. Seçimlerin özel takipçisi oldum. Çünkü Rishi, sima olarak Hint asıllı olduğunu çok belli ediyordu.

Gelelim “Liz Truss kimdir?” sorusuna. İngiltere’nin yeni başbakanı seçilen Liz Truss’un hayatı ve kariyeri merak konusu olur. Rishi Sunak’a karşı yürüttüğü kampanyayı kazanarak İngiltere’nin yeni başbakanı olmayı başarır. Muhafazakâr Partinin lideri olmayı başaran Liz Truss bu sayede İngiltere başbakanı olmaya da hak kazanmıştır.

Tam adı Mary Elizabeth Truss olan Liz Truss, 26 Temmuz 1975 tarihinde Oxford’da dünyaya gelir. Oxford Üniversitesi’nde, felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun olan Truss, uluslararası bir petrol şirketinde yönetim muhasebecisi olarak çalışır. Truss, 2010 yılında South West Norfolk’tan milletvekili seçilir. 2012 yılında Eğitim Bakanı olarak Cameron hükümetinde kabineye girer. Ayrıca Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapması ile tanınan İngiliz siyasetçi 15 Eylül 2021 tarihinde Dışişleri Bakanı olarak görev alır. Boris Johnson’ın istifasının ardından Muhafazakâr Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan sekiz aday arasında yer alan Liz, Rishi Sunak’ı mağlup ederek Muhafazakâr Parti liderliği ve başbakanlık görevine seçilir. 47 yaşındaki Liz Truss, İngiltere’nin yeni başbakanı olarak görevine başlar.

06 Ekim 2022 ise önemli bir tarih oldu. Pazılın parçaları yerine oturuverdi. Türk siyasetinde ve basın-yayının üzerinde çok durmadığı bir haber niteliği gibi davranılarak, haber sitelerinde ve kanallarında İngiltere’nin yeni başbakanı; Truss’un haber niteliği taşıyan röportajı tabiri caiz ise güme gitti.

Bu habere geçmeden önce tarihe kısa bir yolculuk yapalım. Modern Siyonizm’in kurucusu Theodor Herzl’in 24 Ekim 1902’de İngiliz Dışişleri Bakanı’na gönderdiği mektuptan bir bölümü sizinle paylaşmak istiyorum. Herzl aynen şöyle diyordu: “Dünyada yaşayan on milyon Yahudi buraya (İngiltere’ye) göç edince, İngiliz hükümeti sadık bir tebaya sahip olacaktır’’. Bunu neden şimdi gündeme aldık? Liz Truss ın 22 Eylül 2022 de yaptığı konuşma olayı deşifre ediyordu.

Truss, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin bir konferansı kapsamında “İsrail’in Muhafazakâr Dostları (CFI)’’ adlı grubun etkinliğine katılarak yaptığı konuşmada, şunları söylüyordu: “Bildiğiniz üzere ben, büyük bir Siyonist’im, İsrail’in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum”.

Etkinliğe katılan İsrail’in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Başbakan (Truss), gururlu bir Siyonist olduğunuzu söylediğiniz ve İsrail’le bu kadar iyi bir arkadaş olduğunuz için teşekkür ederim” ifadesini kullanmıştı. Şimdi anladınız mı, Rishi SUNAK niçin kazanamadı?

Bunları niye sizinle paylaşmak istedim. İnternette bir gazetecinin 7 Ekim 2022de (HB) yazdığı bir yazı dikkatimi çekti. Yazıda bir teoriden bahsedilip şöyle deniyor:

Belki de Tuss’ın göreve getirilme sebebi son dönemlerde Avrupa siyaset entellektüelleri arasında sıkça konuşulan, “yeniden Siyonizm” planıydı. Karadeniz’in kuzeyinden Polonya’ya; Polonya’dan Hazar denizine kadar bir gelecek hattı çizen yeni Siyonizm düşüncesi. Bu plan gelecekte uygulamaya konacak bir plan ise şimdiden ona göre düşünce geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Herzl Abdülhamid ile aynı dönemde yaşamış ve türlü teoriler ile Filistin topraklarına çökmeye çalışmış bir fikir teorisyeni idi. Ama gelinen noktada hâlâ değişmeyen fikirler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bunlara karşı birinci Avrupa, AB ile İslam âleminin safları sıklaştırıp mukabil stratejiler geliştirmesi şart.