Yalın ve saf konuşmalar… Cerbezesiz

''Cerbezenin şe’ni, bir seyyieyi sümbüllendirerek hasenata galip etmektir”1 Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterecek derecede aldatıcılık olarak ifade edilir. Aslında bir kötülüğü allayıp pullayarak iyiliklere karşı galip getirme sanatıdır. İsrail-Hamas savaşında cerbeze çok kullanılmasına rağmen, bazen yalın ve saf haberler de var. Gelin onlara bakalım.

ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatı sebebiyle istifa eden ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul: “İsrail’e giden silahların insan hakları inceleme sürecinin bir parçasıydım. Çocuklar için Uluslararası Savunma, yardım kuruluşu, İsrail hapishanesinde 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. İddiaları inceledik, doğru olduğundan emin olduk, Bakanlığa ve İsrail hükümetine ilettik. Ertesi gün, İsrail Ordusu, kuruluşun ofislerine girdi ve tüm bilgisayarlarına el koydu ve onları terörist örgüt olarak ilan etti.”

-AA, İsrailli Albay Golan Vach’ın 7 Ekim saldırılarıyla ilgili basın açıklamalarını yazdı.

-Vach: Evin içerisinde 8’i bebek olmak üzere 15 Filistinli yanarak ölü bulundu. Bu yıkım tanklarımızın saldırısı yüzünden.

- Saldırıyı gerçekleştiren İsrailli askerlerden biri: “Orada siviller de var mı?” diye sordum. Bana, “Bilmiyorum sadece ateş et.” diye cevap verdiler.

-İsrailli savaş pilotu Yarbay Nof Erez’in İsrail’in Gazze’de ‘’Hannibal Protokolü’’nü uyguladığını söyledi. 7 Ekim’de Hamas’ın saldırısında, İsrailli sivillerin esir olarak Gazze’ye götürülmelerini önlemek için, ordunun esirleri de öldürmeyi öngören bu protokolü” uyguladı.

-İsrail Polis Sözcüsü, Haaretz gazetesinin 7 Ekim’de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen saldırıların İsrail savaş helikopterleri tarafından yapıldığını yazdı. Bu yüzden Haaretz gazetesi uyarıldı. Fatura Hamas’a kesilmiş ve dünyaya servis edilmişti.

-Norveçli Doktor Mads Gilbert; “Başkan Biden, Bay Blinken uyanık mısınız?”, “AB Komisyonu Başkanı Ursula Leyen, Başkan Macron, Gazze’den dün gelen çığlıkları duyabiliyor musunuz?”, “Savaş makinesi İsrail’in yine BM okullarını ve sığınaklarını bombalarken insanların attığı çığlıkları duyabiliyor musunuz?”, “Bu İsrail’in kendini savunması değil. Bu düpedüz Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinlilere yapılan bir soykırım.” diyerek saldırılara tepki gösterdi.

-Macklemore; ABD’li ünlü Rap şarkıcısı, “Gözlerimizin önünde soykırım yaşanıyor, seyrediyoruz. Kariyerimiz ve çıkarlarımız için korkuyoruz, çünkü bize itaat etmeyi öğrettiler. İnsanlığın tarafı yoktur. Şimdi konuşma zamanı. Free Palestina.”

- ABD’li aktivist; “45 gün içerisin de gördük ve öğrendik ki Hamas bir Terör Örgütü değil. Filistin halkı ve toprakları için savaşan cesur insanlar. 7 Ekim bir milat İsrail’in 75 yıllık yalanlarının son bulup tüm dünyanın o çirkin yüzüne şahit olduğu gün.”

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mecliste soru önergesi olarak kendisine yöneltilen “İsrail ile Diplomatik İlişkiler Askıya Alınacak mı? Herhangi Bir Yaptırım Uygulanacak mı?” sorularını şöyle cevapladı:

- İsrail ile 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin’in haklı davası hilafina (aykırı) yürütülmemiştir. İsrail ile bir taraftan ortak çıkarlarımız temelinde ilişkilerimiz muhafaza edilirken, diğer taraftan Filistin halkı ülkemizce hep desteklenmiş, tam bir dayanışma içinde olunmuş ve bundan hiçbir zaman taviz verilmemiştir. Bugünkü durum da farklı bir nitelik arz etmemektedir.

Dipnot:

1-Risale-i Nur, Bediüzzaman, İlk Dönem Eserleri, Tuluât, Cerbeze Nedir? İstanbul, 2016