Yedi kat semavat, Bediüzzaman, SpaceX

Bediüzzaman, 1953 yılının Mayıs ayı başlarında İstanbul’a gelir ve Marmara Palas otelinde kalmaya başlar.

Rahatsızlığından ötürü heyet raporu alır ve İstanbul’da kalmaya devam eder. Tam bu sırada İngiliz kökenli bir oryantalist müsteşrik, İstanbul’da Kur’an’da geçen “Seb’a Semavat” yani (yedi kat gökler) hükmüne karşı olacak bir tarzda ve yedi gün sürecek şekilde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi konferans salonunda, konferans vereceği açıklanır. Niyeti, Kur’an’da geçen “Seb’a Semavat” ayetinin hakikatini inkâr etmektir. Bunu duyan Bediüzzaman, 1915’te I. Dünya Savaşında telif ettiği İşârât’ül-İ’câz ve 1930’lı yıllarda kaleme aldığı Lema’lar adlı eserlerini (12.Lem’a, İkinci Mesele) daktilo ile çoğaltarak, konferansın ikinci gününde, aynı üniversiteden bir nur talebesi eli ile salonda katılımcılara dağıtılmasını sağlar. İngiliz oryantalist de dağıtılan eseri okur. Yazarının Bediüzzaman Said Nursî olduğunu öğrendiğinde, yedi gün devam etmesi planlanan konferansı o gün keserek, Türkiye’yi terk eder. Üstad, bu oryantaliste hakikati ispat ederek şahsı da ilzam etmiştir.

Gündemimizde uzaya yolculukları var. Türkiye, uzay araştırmalarına yatırım yaparken, SpaceX şirketiyle ortak çalışmalar planlıyor. SpaceX olarak bilinen şirket, uzay keşif araştırmaları yapan ve teknolojileri geliştiren, Elon Musk’ın sahibi olduğu bir şirket. ABD’nin Kaliforniya eyaleti Hawthorne şehrinde, NASA ile uzay keşfi için ortak çalışmalar yürütüyorlar. Ayrıca, NASA’nın sahip olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) farklı ülkelerden bilim adamlarını uzaya taşıma işlemini yapıyor.

Türkiye, uzay çalışmalarına yakın ilgi gösteren ve zaman zaman katılan bir konumda. Bu konuda ilk adım, “Türk Uzay Yolcusu ve Misyonu” için aday belirleme çabalarıydı. Türk Uzay Ajansı’nın (TUA) internet sitesinde uzay yolcusu olabilecek adayların özellikleri ilan edilirken, bu seçime 36 bin adayın katıldığı görüldü. Türkiye’nin ilk uzay yolcusu bu adaylar arasından yapılan seçim sonrasında Alper Gezeravcı seçildi. Türk astronot 2023’teki Teknofest’te açıklandı. 1979 Mersin doğumlu olup, yörük bir ailenin çocuğudur. 2001’de İstanbul Hava Harp Okulu’nda Elektronik Mühendisliği dalında lisans eğitimini sonrası, ABD’de Dayton-Ohio’daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki, Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisansını yaptı. Çok deneyimli bir pilot. Bu görev esnasında, üniversite araştırma kurumlarının hazırlamış olduğu 13 farklı deneyi gerçekleştirdi. Türkiye Uluslararası Uzay İstasyonuna ilk uzay yolcusunu göndererek bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

İnancımız o ki, uzay ortamında yapılan deneylerde, 1953’te, İngiliz oryantalisti susturarak yollayan Bediüzzaman gibi, “Yedi Kat Semavat”ın delillerini hikmet dili ile nasıl ortaya koyduysa, uzayda yapılan deneylerde de Kur’an’daki semavatın yaratılmasını ilmi delil getiren bir yaklaşım içinde olunmalı. Astronomi, Rabbimizin ayetlerini daha iyi anlamamıza, Kur’an’ın ayetlerini bilimin ışığında ortaya koymamıza yardım eden bir bilim dalı. Bu yüzden uzay yolcularının ilim ve hikmet sahibi bilim adamlarından seçilmesi, uzay programının zihinlere daha güzel işlenmesini sağlayacaktır.