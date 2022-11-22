Zenginler kulübü G20’nin ardından

Bu yıl, G20 Zirvesi Endonezya’nın Bali şehrinde, 15-17 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlendi ve iki gün sürdü.

G20 dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan 19 ülke ile Avrupa Birliği’nden oluşur. Bu gruba üye olmadıkları halde çok daha zengin ülkeler de bulunmaktadır. İçinde Avrupa Birliği’ni de bulundurduğundan dünya ekonomisinin %85’ini kontrol eden bir yapıdan bahsedebiliriz.

Dünya ekonomisinin yaklaşık %85’ini, ticaretinin %75’ini ve nüfusunun 2/3’ünü temsil etmekte olan G20 ülkeleri farklı kıtalardan, yükselen ekonomileri ile uluslararası arenada giderek yükselen bir topluluk olarak kendisini göstermektedir.

Zirvede, ABD Başkanı Joe Biden’la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme planlanmıştı. Putin’in Zirveye katılmayacak olmasından dolayı iptal edildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve yeni seçilen aşırı sağcı kanatın temsilcisi olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ilk kez zirvedeydiler.

Zirvenin teması; 1-Gıda ve Enerji Güvenliği, 2-Sağlık, 3-Dijital Dönüşüm idi. Ayrıca Hindistan, Brezilya ve Endonezya gibi yükselen ekonomilere sahip ülkeler de bir anlamda kendilerine bu masada yer buldular.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, G-20 üyesi olmamasına rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi zirveye davet etti, savaşın bitirilmesi, anlaşma sağlanması için ciddi çaba içinde olduğunu gösterdi.

Bir diğer konu ise, ‘İklim Değişikliği’. Dünya’nın ortalama sıcaklığındaki küresel değişiklikler ve sıcaklıktaki değişikliklerin neticelerine referans vermek için kullanılan bir terim aslında. Neden-sonuç ilişkisine bakıldığında, daha çok fabrika, daha çok gaz salınımı, daha çok karbon ayak izi.

Ayrıca gıda konusu da çok önemli, özellikle Ukrayna’nın tahıl ambarları sadece zengin ülkelere değil Afrika’nın fakir ülkelerine de ulaştırılmalı. Rusya bugüne kadar sevkiyatı yapılan tahılların çok az bir kısmının fakir ülkelere gitmesinden dolayı tahıl koridorunu askıya alma çalışmaları yaptı. Temmuz ayında Türkiye’nin katkılarıyla varılan BM Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşması, dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın, savaş nedeniyle aylardır kapalı olan limanlarından sevkiyata yeniden başlamasına imkân tanımıştı.

Ukrayna’daki savaş Afrika’nın en ücra köşelerinde bile hissediliyor artık. G20 ve diğer dünya liderleri, çatışma ve jeopolitik gerilimlerle mücadele ederken, enflasyon artışı, finansal krizler, mali politikalardaki yetersizlikler yeniden dünyayı saran kriz riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu yüzden savaşın yansımaları Asya ve Afrika’nın en ücra köylerinden en modern endüstrilerine kadar hissediliyor.

Washington, Çin’i en büyük küresel rakibi olarak kabul ediyor ve Pekin’in gelecek yıllarda nüfuzunu arttırmaya çalışmasıyla bu rekabetin daha da artması muhtemel görünüyor. Keza Avrupa Birliği, Çin’e olan ticarî bağımlılığını azaltmak için bu ülkeyle ilişkilerini yeniden değerlendiriyor. Özellikle Rusya–Ukrayna savaşının en büyük mağdurlarından birisi de dünya ekonomisinin lokomotifi Almanya oldu. Bu savaş aynı zamanda dışa bağımlı olmanın zararlarını da masaya taşıdı.

Türkiye G20 zirvesine katılan ülkeler arasındaydı. Endonezya ile ciddi anlaşmalara imza attı. Fransa ve ABD başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleşti. Ekonomik büyüme için adım atılması, ülkemiz ve geleceğimiz için önemli. Türkiye savaştan uzak bir şekilde bölgesinde komşuları ile iyi ilişkiler içinde olmak ve iç güvenlik ve dış güvenlik noktasında barışçıl bir skalada durmak zorunda. Durduğu yerin de hakkını vermeli. Tarihî süreç bunu gerektiriyor.