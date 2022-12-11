"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Temelini attık

Bahtiyar Eren
11 Aralık 2022, Pazar
1990’lı yılların sonuydu.

Yıllık iznimi kullanmak için İzmir’den ayrılıp baba ocağına gitmiştim. Gitmeden önce de çocuğumu yaz okuma programı için kampa göndermiştim. O tarihlerde cep telefonu yoktu. Akşamüstü baba ocağındaki telefon şiddetli bir şekilde çalıyordu. Açtım, karşımda İzmir’deki daire komşum vardı. Tedirgin bir sesle “evimizin kilidinin polisler tarafından kırıldığını ve arama yaptıklarını” söyledi. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Vatan sevgisiyle büyümüş birisi olarak vatan haini değildik, terör örgütüne bulaşmış terörist hiç değildik. Sonradan anladık ki çocuğumu kampa gönderdiğim yerde biri “çocuklar burada kanuna aykırı kamp yapıyorlar” diye şikâyet etmiş. Bunun üzerine 10-15 yaşlarındaki çocuklarımızı karakola götürmüşler, oradan adresleri öğrenip “yasak yayın var mı diye” evlerimizi aramışlar.

Başka bir tarihte, üniversiteli öğrencilerimizin yaz okuma programı için Mordoğan’da bir abimizin yazlığında program yapalım dedik. Bir hafta geçmeden şikâyet üzerine apar topar okuma programı yarıda kesmek mecburiyetinde kaldık. Daha bunun gibi olumsuz olayları sıralamak mümkün.

Buradan yola çıkarak, Bornova’da İlim Kültür Vakfı’na ait Barla Apartmanında kalan üniversite öğrencilerimizin arasında bir anket yaptık “okuma ve kamp programlarını serin yüksek bir yer yani yaylada bir yerde mi; yoksa deniz kenarında bir yerde mi yapmak isterseniz” diye sorduk. Öğrencilerimizin hepsi “deniz kenarında” dediler.

Bornova’daki abi ve kardeşlerle istişare ederek okuma programları için yer aramaya başladık. 2007 yılında İzmir’in sayfiye beldesi Ürkmez’in Payamlı Mahallesinde 1079 m2 bir arsa almayı Cenab-ı Allah nasip etti. Arkasını yemyeşil çam ormanlarına dayamış, 15 km uzunluğunda Türkiye’nin en güzel sahiline 4-5 km uzaklığındaki bu yer bizim programlarımız için ideal bir yerdi.

2009 yılında İzmir-Manisa Yeni Asya okuyucuları olarak dualarla temelini attık birkaç yıl içinde kaba inşaatı bitirip pandemiden önce hizmete hazır hale geldi.

İnşaatın başından sonuna kadar “Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisi” olarak anıldı ve meşveret kararıyla “Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisi” olarak da adını belirledik.

Bu tesisin yapımında başta merhum Selahattin Akyıl abinin kardeşinin hayrı bize çekirdek ve maya oldu. Yapım esnasında bazı kardeşlerimiz taksitleri ödemek için kredi kartlarını bizlere teslim etti, bazı kardeşlerimiz bütün binanın kapılarının yapımını üstlendi. Kısaca bu hizmet binasının yapımında Bornovalı abi ve kardeşlerimizin çok emekleri var, hepsinden Cenab-ı Allah ebeden razı olsun.

Önünde Ege Denizi, arkasında çam ormanları olan 320 m2 inşaat alanına oturan bu tesiste; 130 m2 yemekhane, 120 ve 30 m2 2 adet salon, 5 adet suit oda, 10 adet normal oda ve 370 m2 terası bulunmaktadır. Eksikleri olmakla beraber halılarıyla koltuklarıyla diğer mefruşatıyla hizmete hazır bir mekân.

Bu tesisin Yeni Asya Vakfı’nda verilmesi kararına bağlandı. Ancak Bornova gibi üniversite şehrinde erkek öğrencilerimizin kalabileceği bir dershane yok. Bu durumu da düşünerek bütün maddi ve manevi katkılarını koyarak Payamlı Sosyal Tesisinin yapımında öncü olan Bornova’mıza hep beraber dershane kazandırmak şartıyla bu güzel eseri “Yeni Asya Vakfına devri” fikri kabul gördü.

Payamlı Sosyal Tesisinin resmi evraklarını tamamlayıp vakfa devri gerçekleştirildi. Böyle güzel bir tesisi hizmete sunduğumuz için Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Yeni Asya olarak böyle bir esere sahip çıkarak neticesi güzel olur diye düşünüyorum. Okuma programları için, tatil için, güzel bir çam havasını teneffüs etmek için daha da önemlisi her türlü hizmet için Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisi’ne davetlisiniz.

Şimdi sıra Bornova’mıza dershane kazandırmakta. Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tan.

Okunma Sayısı: 390
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e kuvvetli fırtına uyarısı

    "Avrupa halkları bir an önce toparlanıp Müslümanlarla işbirliği yapmak zorunda"

    İsrail 2022'de 6500 Filistinliyi gözaltına aldı

    'Enerji tesisleri neredeyse her gün vuruluyor'

    Torunlarımız da borç ödeyecek - AKP ülkeyi borç batağına sürükledi

    Çin zulmü Mersin’de de protesto edildi

    Cumhurbaşkanı gerçeklerden habersiz

    Fransa, İngiltere'yi eleyerek Fas'ın rakibi oldu

    Cadı avına çıkıldı

    Kılıçdaroğlu: Türkiye günübirlik yönetiliyor

    Çalışanın yüzde 90’ı yoksul

    İnsan hakları tablomuz hiç iç açıcı değil

    Suçu başkasının üzerine atamazlar

    Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi, dualarla yad ediliyor

    Sosyal medya yetersizlik ve suçluluk hissettiriyor

    Ani hava değişimleri enfeksiyonları artırdı

    Cumhurbaşkanı gerçeklerden habersiz

    Çin parası Doğu Türkistan’ı unutturdu

    Binlerce cami yıkıldı, binlerce insan şehit edildi

    En Çok Okunanlar

    Adnan NACİR

    BİM101 gece masalları
    Ahmet BATTAL

    Nazik konular, zor sorular, kolay cevaplar…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlerle yeni bir başlangıç
    Havva KONUR

    97 GE
    Misbah ERATİLLA

    Ertuğrul’un “Bediüzzaman Dede”si
    Mehmet Pekel

    Tahavvülât-ı zerrattaki ihtizaz frekans olabilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    “Birisinin günahıyla başkası mesul olmaz”
    Faruk ÇAKIR

    Bize de örnek olamaz mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Daima faaliyet ve gayret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.