1990’lı yılların sonuydu.

Yıllık iznimi kullanmak için İzmir’den ayrılıp baba ocağına gitmiştim. Gitmeden önce de çocuğumu yaz okuma programı için kampa göndermiştim. O tarihlerde cep telefonu yoktu. Akşamüstü baba ocağındaki telefon şiddetli bir şekilde çalıyordu. Açtım, karşımda İzmir’deki daire komşum vardı. Tedirgin bir sesle “evimizin kilidinin polisler tarafından kırıldığını ve arama yaptıklarını” söyledi. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Vatan sevgisiyle büyümüş birisi olarak vatan haini değildik, terör örgütüne bulaşmış terörist hiç değildik. Sonradan anladık ki çocuğumu kampa gönderdiğim yerde biri “çocuklar burada kanuna aykırı kamp yapıyorlar” diye şikâyet etmiş. Bunun üzerine 10-15 yaşlarındaki çocuklarımızı karakola götürmüşler, oradan adresleri öğrenip “yasak yayın var mı diye” evlerimizi aramışlar.

Başka bir tarihte, üniversiteli öğrencilerimizin yaz okuma programı için Mordoğan’da bir abimizin yazlığında program yapalım dedik. Bir hafta geçmeden şikâyet üzerine apar topar okuma programı yarıda kesmek mecburiyetinde kaldık. Daha bunun gibi olumsuz olayları sıralamak mümkün.

Buradan yola çıkarak, Bornova’da İlim Kültür Vakfı’na ait Barla Apartmanında kalan üniversite öğrencilerimizin arasında bir anket yaptık “okuma ve kamp programlarını serin yüksek bir yer yani yaylada bir yerde mi; yoksa deniz kenarında bir yerde mi yapmak isterseniz” diye sorduk. Öğrencilerimizin hepsi “deniz kenarında” dediler.

Bornova’daki abi ve kardeşlerle istişare ederek okuma programları için yer aramaya başladık. 2007 yılında İzmir’in sayfiye beldesi Ürkmez’in Payamlı Mahallesinde 1079 m2 bir arsa almayı Cenab-ı Allah nasip etti. Arkasını yemyeşil çam ormanlarına dayamış, 15 km uzunluğunda Türkiye’nin en güzel sahiline 4-5 km uzaklığındaki bu yer bizim programlarımız için ideal bir yerdi.

2009 yılında İzmir-Manisa Yeni Asya okuyucuları olarak dualarla temelini attık birkaç yıl içinde kaba inşaatı bitirip pandemiden önce hizmete hazır hale geldi.

İnşaatın başından sonuna kadar “Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisi” olarak anıldı ve meşveret kararıyla “Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisi” olarak da adını belirledik.

Bu tesisin yapımında başta merhum Selahattin Akyıl abinin kardeşinin hayrı bize çekirdek ve maya oldu. Yapım esnasında bazı kardeşlerimiz taksitleri ödemek için kredi kartlarını bizlere teslim etti, bazı kardeşlerimiz bütün binanın kapılarının yapımını üstlendi. Kısaca bu hizmet binasının yapımında Bornovalı abi ve kardeşlerimizin çok emekleri var, hepsinden Cenab-ı Allah ebeden razı olsun.

Önünde Ege Denizi, arkasında çam ormanları olan 320 m2 inşaat alanına oturan bu tesiste; 130 m2 yemekhane, 120 ve 30 m2 2 adet salon, 5 adet suit oda, 10 adet normal oda ve 370 m2 terası bulunmaktadır. Eksikleri olmakla beraber halılarıyla koltuklarıyla diğer mefruşatıyla hizmete hazır bir mekân.

Bu tesisin Yeni Asya Vakfı’nda verilmesi kararına bağlandı. Ancak Bornova gibi üniversite şehrinde erkek öğrencilerimizin kalabileceği bir dershane yok. Bu durumu da düşünerek bütün maddi ve manevi katkılarını koyarak Payamlı Sosyal Tesisinin yapımında öncü olan Bornova’mıza hep beraber dershane kazandırmak şartıyla bu güzel eseri “Yeni Asya Vakfına devri” fikri kabul gördü.

Payamlı Sosyal Tesisinin resmi evraklarını tamamlayıp vakfa devri gerçekleştirildi. Böyle güzel bir tesisi hizmete sunduğumuz için Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Yeni Asya olarak böyle bir esere sahip çıkarak neticesi güzel olur diye düşünüyorum. Okuma programları için, tatil için, güzel bir çam havasını teneffüs etmek için daha da önemlisi her türlü hizmet için Yeni Asya Vakfı Payamlı Sosyal Tesisi’ne davetlisiniz.

Şimdi sıra Bornova’mıza dershane kazandırmakta. Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tan.