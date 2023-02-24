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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

Yeni Asya 'Fidanlık'ın 2. sayısı çıktı - ''Hür Nesillerin Gür Sesi''

24 Şubat 2023, Cuma
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin Müellifi olduğu Asrımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur'un Medyadaki Dili olmak gayretiyle 'Vatan Sathını Bir Mektep Yapmak' idealinde olan Yeni Asya, hem okul hem de bir ekol olmak hasiyetleriyle binlerce yazarların çizerlerin yetişmesine vesile oldu.

Yeni Asya ''Fidanlık'' Ekinin 2. sayısını ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilir, istifade edebilir ve paylaşabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

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Önce iman, ahlak ve maneviyat düsturlarıyla yayın hayatına kazandırdığı binlerce kitap, dergiyle (Bizim Aile, Genç Yorum, Can Kardeş, Köprü) nesillerin, milyonların tahkiki imanı kazanmasına hizmet etti. Dikkatli ve fedakar ve münevver okurlarıyla İzn-i İlahi ile hizmetlerini hem Türkiye hem de dünya geneline ulaştırmayı başardı ve inşallah kıyamete kadar da ulaştırmaya devam edecektir.

''Gençlerin kendilerini ifade etme ve kabiliyetlerini geliştirme'' atölyesi

Her yaş grubundan katkıların olduğu bu ulvi hizmet yarışına yeni ve örnek bir katkı da Bediüzzaman'ın "Hakîkat-ı İslâmîyeyi hakkıyla kainat üzerinde temevvüc-saz edecek olan nesl-i cedîd gelsin." ifadeleriyle tarfilediği Genç Saidler'den geldi. Mart 2022 tarihinde Kocaeli’nin, Aralık 2022 tarihinde Antalya’nın ev sahipliğini yaptığı Gençlik Şura’sı organizasyonlarının neticesi olarak ‘’gençlerin kendilerini ifade etme ve kabiliyetlerini geliştirme’’ yönünden bir atölyesi hüviyetinde hizmet görecek olan Fidanlık ekimiz yayın hayatına başladı.

Yazı içerikleri açısından popüler bilimden, edebiyata; sanattan kültüre, yaşanan güncel hadiseleri Risale-i Nur penceresinden genç bir bakış ile aktaran bu ekimiz adına da uygun şekilde geleceğin yazar ve çizerlerini yetiştirmeye namzet olarak ilk sayısını değerli okuyucularının nazarlarına sunuyor.

Tasarımdan editörlerine kadar üniversite öğrencilerinden oluşan Fidanlık ekibi her ay yeni konular,  yeni yazılar, taze yazar ve çizer kadrosu ile Yeni Asya ekolünü ifade etmeye hazır olarak merakları üzerinde topluyor. 

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Yeni Asya ''Fidanlık'' Ekinin 2. sayısını ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilir, istifade edebilir ve paylaşabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-1

***

***

Yasir Özer'in kaleme aldığı ve genel çerçevesiyle Yeni Asya ''Fidanlık'' Ekinin tanıtımını, tarifini, hedef ve maksatlarını ihtiva eden takdim yazısını istifadenize sunuyoruz:

Hz. Peygamber’e (asm) inen ilk Ayet malum: “Oku”

O günden beri bu emre imtisalen, kütüphaneler dolusu eserler yazıldı. Yüzlerce sahada binlerce türde yazılan bu eserlerin ortak bir noktası var. Her bir eser neredeyse istisnası olmayacak şekilde Besmele ile başlıyor.

Kapağı açılan her eserin başına bir çiçek buketi gibi Besmele yerleştirilmiş. Zannediyoruz bunun önemli bir sebebi, Büyük İslam mütefekkiri Bediüzzaman Hazretleri’nin de işaret ettiği gibi, Besmelenin içerisinde yer alan isimlerden de kuvvet alarak, başlanılan işin hayır üzere devam etmesi ve bir sonuca vardırılabilmesi. Biz de İslam muktesabatına imtisalen bu ince manayı es geçerek yazımıza başlamak istemedik. Fakat başına bir de “Vira”yı ekledik.

Akdeniz sahasında denizcilik yapanların aşina olduğu bu kelime esasen yanına geldiği fiile devamlılık anlamı katıyor. Bu anlamda Vira, denizlerin asıl Hâkim’inden habersiz olanlar için iyi bir başlangıç temennisi iken, kainattaki muhteşem işleyişin idraki- ne varabilenler için ulvi bir manayı yani fiili duadan önceki kavli duayı ifade ediyor.

İşte bu sebeple Besmelemizi çekiyor, kolları sıvıyor, yelkenlerimize rüzgarı dolduruyor ve yayın hayatımıza başlıyoruz.

Başlangıçta iki sayfa olarak düşündüğümüz gazetemiz, esasen taşlar yerine oturdukça şevke gelen kardeşlerimizin arzusu ile beş sayfaya çıktı. Hatta bizden duymuş olmayın ama gazete ilgiye mazhar olursa sayfa sayısını arttıracaklarını dahi söylüyorlar. Ama şimdilik gazetemizin içeriğini şöylece arz edebiliriz;

Ana sayfanın hemen arkasından gazetemizi Lahika sayfası süsleyecek. Yeni Asya gazetesinin alamet-i farikası olan bu sayfayı biz de aynen devam ettirmeyi düşündük. Bu sayfada özellikle Risale-i Nur’lardan terennüm ettikleri manaları bizimle paylaşan genç kardeşlerimizin yazılarını, yine onları ilgilendiren ilmihal bilgilerini ve önemli yazı dizilerini okuyabileceksiniz.

Hemen ardından Mehmet Can Dağ ve Ekrem Donbaloğ- lu’nun hazırladığı Popüler Bilim sayfası bizi karşılayacak. Fizik, kimya, biyoloji, psikololoji ve daha birçok alanda kaleme aldıkları yazılar ve haberlerle bize kâinat aynasından Sani-i Hakîme giden pencereler açacaklar.

Sonrasında ise Mehmet Yasin İriboz teknoloji tutkunlarını kilitleyecek bir sayfa ile gazetemizi süsleyecek. Dünyanın dört bin yanından taradığı haberler ve kaleme aldığı yazılar ile okuyucula- rımızı teknoloji dünyasının dikkat çeken haberleri ile buluşturacak.

Ve son olarak da beşinci sayfada ise, İbrahim Yasir Teğiş’in editörlüğünde hazırlanan bir Kültür-Sanat ve Edebiyat sayfası bize “hoş geldiniz” diyecek ve okurlarımıza Kültür, Sanat ve Edebiyatın kapılarını ardına kadar açacak. Ayrıca bu sayfada sizler de şiir, hikaye, roman…vs. eserlerinizi yayınlama imkanı bulacaksınız.

Elhasıl, insanlığın ilk anından bugüne kadar yazdığı kitabın, altı çizilen bir hecesi olabilmek adına çıkardığımız gazetemizin, dualarınızla hem istikametli hem de uzun ömürlü olmasını niyaz ediyor ve şimdiden keyifli okumalar diliyoruz.

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Yorumlar

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  • Hediye Ballıkaya

    28.1.2023 01:06:59

    Gerçekten üst düzey akademik bir çalışma olmuş.Tebrik ederim. Biz hanımlar olarak bu çalışmaya katkı sağlamak isteriz

  • Ömer

    27.1.2023 16:28:49

    Hayırlı olsun inşallah. Kahramanları tebrikler ediyoruz.

  • Abdulbasir

    27.1.2023 14:51:16

    Gazetenin mijanpazı güzel tanzim edilmiş, renkler ve geçişler çok güzel maşallah. Sahifeler dolu dolu emeği geçen herkese binler tebrikler

  • Cem

    27.1.2023 11:44:13

    Güzel olmuş tebrik eder başarılarının devamını dileriz.. yalnız hanım yazar olmaması dikkat çekti. Eşit bir şekilde hanımlara yer verilmeli diye düşünüyorum.

  • Sebahattin Yaşar

    27.1.2023 10:21:09

    Yeni Asya gençlerimizin 'Fidanlık' gazetelerini yürekten tebrik ediyorum. Aklı, vicdanı hür gençlerimizin istişare ile attıkları bu şah-ı manevi adımlarının büyük hizmet edeceğine olan inancım tamdır. Yeni, genç yazarların imanlı bakış açiları ile ortaya koyacakları çalışmaları binlerce genç gibi ben de heyecanla bekliyorum. Üç ayların maddi ve manevi bereketi zihinlerinize, kalemlerinize olsun inşaallah. Muhabbetle ...

  • ihsan

    27.1.2023 09:55:13

    Hür Nesle Selam Olsun Gür Sesiniz Daim İstikamet ile Hak Konuşsun Bu Fidanlıkda Nice Hürriyet Sevdalıları Boylansın inşaAllah Hür Neslin Gür Sesine Selam Olsun

  • Cenk Çalık

    27.1.2023 09:40:37

    Maşallah barekallah. Gençliğin olduğu yerde enerji, hareket, bereket, hayır vardır. Rabbim bu yolda daim eylesin. Fidanlığı inceledim. Sayfa konuları taksimi gayet isabetli. Kadronun tamamının gençlerden oluşması gurur verici. Bu mübarek cuma ve üç aylara denk getirilmesi da güzel olmuş. Zahiren karanlık gibi görünen bu zaman diliminde böyle bir teşebbüsün hayata geçmesi istikbal adına ümit veriyor. Rabbim şevkinizi, istikametinizi artırsın. Sayı ve sonuca bakmadan hizmetlerdeki istihdamınızı daim eylesin. Âmin! Emeğinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Baki selamlar.

  • Said Yüksekdağ

    27.1.2023 09:37:05

    Maşâallah gençleri tebrik ediyoruz...

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