1 saatimiz oyun oynayarak geçiyor

Türkiye’deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsoluyla geçirdiği bildirildi.

Ülkelerin oyun konsolu ile geçirdiği zaman dilimleri belli olurken, Türkiye’deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsoluyla geçirdiği kaydedildi.

Türkiye bu istatistikle, 1 saat 12 dakika olan dünya ortalamasının altında yer aldı. We Are Social verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’deki 16 ile 64 yaş arası kişilerin günlük 58 dakikasını oyun konsolu ile geçirdiği kaydedildi. Listede birçok ülke yer alırken, Suudi Arabistan 1 saat 58 dakika ile oyun konsolu ile en çok vakit geçiren ülke konumunda yer aldı. Oyun konsolu ile zaman geçirmede 16-64 yaş arasındaki kişilerin dünya ortalamasının 1 saat 12 dakika olduğu kaydedilirken, Türkiye’nin bu ortalamanın altında kaldığı görüldü.

İNTERNETTE 7 SAAT

Verilere bakıldığında Türkiye günlük internet kullanımı (7 saat 57 dakika ) ve sosyal medya kullanımında (2 saat 57 dakika) dünya ortalamasının üzerinde yer alırken, burada daha alt sıralarda kaldığı belirlendi.

Seyhan Şentürk