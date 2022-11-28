10 binlerce yazılımcı yurt dışına gitti

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı’nın aktardığı verilere göre, 2021’de 30 bin kadar yazılımcı yurt dışına gitti.

Bu sayı 100 bine kadar çıkabilir. Yazılımcılar yurt dışına yöneliyor; bunun en önemli nedenleriyse düşük maaş ve uzun çalışma saatleri. Dijitalleşme hız kesmeden sürerken, şirketlerin yazılımcı ihtiyacıysa günden güne artıyor. BloombergHT’nin haberine göre YASAD Başkanı Kamalı, yeni nesil teknolojilere işgücü yetiştirme konusunda Avrupa’nın zayıf olduğunu ve bunun ülkeler için ciddi problem haline geldiğini belirtti. Avrupa işgücü açığını başka ülkelerden karşılayarak kapatırken, Türkiye’deki yazılımcılarıysa yurt dışına yöneldi. Kamalı, şunları kaydetti: “Türkiye’de bir yazılım şirketi yeni mezun yazılımcıyı bin dolara çalıştıracak finansal gücü bulamazken, ABD ve Avrupa’dan yazılımcılarımıza gelen teklifler en az 2 bin 500 dolardan başlıyor. Bu rekabeti bizim TL bazında sürdürebilmemiz mümkün değil” Haber Merkezi

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