10 yıl sonra elektrikli uçaklarla uçacağız

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, 5-10 yıl içerisinde elektrikli uçakları göreceklerini belirterek, “İlk başlarda küçük uçaklar olacak, bunlar hava taksileri olabilir.” dedi. Ward, yaptığı açıklamada, Airbus olarak elektrikli uçaklarda çok aktif olduklarını söyledi.

Büyük gövdeli uçakları tamamıyla elektrikli şekilde görmek için henüz zaman olduğunu aktaran Ward, “Bunlar için öncelikli gereken sürdürülebilir yakıt... Aynı zamanda biz uçaklarımızda tamamıyla elektrik sistemine geçebilmek için sürekli çalışmalar yapıyoruz. 5-10 yıl içerisinde elektrikli uçakları göreceğiz. İlk başlarda ufak uçaklar olacak, bunlar hava taksileri olabilir. Aynı zamanda orta büyüklükteki ATR uçaklarda hibrit motor var. Bu uçaklar kalktığında ilk olarak hibrit arabalar gibi elektriği kullanıyor.” şeklinde konuştu.

Havacılık sektörünün çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan Ward, şunları kaydetti: “Bunda Kovid-19’un da büyük etkisi oldu. Uçak siparişlerinde şu anda yüksek talep alıyoruz. Şu anda havacılık sektörü çok aktif bir iş kolu. Bilet fiyatlarının talep seviyesi sebebinden dolayı ineceğini düşünüyorum. Ayrıca, havacılık sektörü yüksek yatırım alıyor. Petrol fiyatları da genel manada düşecek.”