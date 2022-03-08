2022’de 600 milyarı zorlayacak

Pandeminin etkisiyle 400 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan e-ticaret, çok sayıda sektöre olduğu gibi tekstile de krizden çıkış yolunu gösterdi.

2021’de e-ticaretle ihracatını 3 milyar dolardan fazla artırarak 20 milyar doların üzerine çıkaran tekstil sektörü, ekonomiye 18 milyar doları aşan bir katkı sağladı. Onlarca üreticiyi binlerce butik ve mağazayla buluşturan platformlar, oluşturdukları zaman ve maliyet tasarrufuyla üreticilerin sınır ötesi yolculuklarına kılavuzluk ediyor. DepoTextile.com Kurucusu Kenan Demir, “2021’de ihracatını 3 milyar dolardan fazla arttırarak 20 milyar doların üzerine çıkarmayı başaran tekstil sektörü, Türkiye ekonomisine 18 milyar doları aşan bir katkı sağladı. Özellikle pandeminin etkisiyle ayakta kalmakta zorlanan küçük ve orta büyüklükteki üreticiler, e-ticaret aracılığıyla zorlu sürecin üstesinden gelmeyi başardı” dedi. İstanbul - Aslan Özdemir

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