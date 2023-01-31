2023 kuş sayımı yapıldı

Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagünü’nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirdi. Sayımda 73 kuş türünden toplamda 8 bin kuş tespit edildi.

Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığında, kuş gözlemcisi ve kuş fotoğrafçısı Ergün Cengiz, kuş bilimci Çağan Abbasoğlu ve Altınova Belediyesi kuş gözlem ekibi, 2023 KOSKS çalışmasını tamamladı. Kuş sayımına Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da katıldı. Hersek Lagünü’nde KOSKS hakkında bilgi veren Fatih Bülbül, şunları kaydetti: “Altınova Belediyesi olarak yaptığımız 2023 yılı kış ortası su kuşu sayımında 73 farklı türden toplam 8 bin kuş tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Su kuşu olarak da 38 farklı tür alanda gözlemlenmiştir. Alanın en önemli kuşu flamingo (allı turna) binin üzerinde sayıldı.” AA

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