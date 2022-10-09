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11 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

3 ayda 80,1 milyar dakika konuştuk

09 Ekim 2022, Pazar 13:05
Türkiye'de toplam mobil trafik miktarı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak 80,1 milyar dakikaya çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarı düşüyor.

Geçen yıl ikinci çeyrekte 80,6 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, bu yılın aynı döneminde 81,3 milyar dakika olarak gerçekleşti.

Bu yıl ikinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 80,1 milyar dakika, sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika oldu. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre mobil trafik miktarı yüzde 0,86, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 5,4 arttı. Sabit trafik miktarı ise yüzde 7,7 azaldı.

Mobilden mobile trafik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarken sabitten sabite arama trafik miktarı yüzde 11 düştü.

Nisan-haziran döneminde toplam trafiğin büyük kısmını oluşturan yüzde 95,5'ini, mobil işletmecilerin kendi şebekelerinde gerçekleşen ve aynı zamanda diğer mobil şebekelere doğru yapılan aramalardan meydana gelen mobilden mobile trafik oluşturdu.

Sabit pazarda ses trafik hacmi azaldı

Geçen yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 625 milyon dakika olan Türk Telekom’un ses trafiği, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 528 milyon dakika olarak gerçekleşti. Söz konusu trafik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 6,1 azaldı.

Şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payı da geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,2 iken bu yılın ikinci üç aylık döneminde yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte geçen yılın aynı döneminde toplam trafiğin yüzde 53’ünü oluşturan mobile doğru trafik bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 57,4'e çıktı.

AA

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