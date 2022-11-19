350 milyon yıllık galaksi keşfi

NASA, uzay teleskopunun, büyük patlamadan 350 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin edilen, iki erken dönem galaksisi bulduğunu söyledi.

Kâinatın sırlarını anlama yolunda yeni keşifler

Bir önceki rekor, Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen ve kainatın yaratılış sürecinin başlangıcından 400 milyon yıl sonra oluşan uzak galaksiye aitti. Gökbilimciler, eğer sonuçlar doğrulanırsa, yeni keşfin en eski galaksi keşfi olarak onaylanacağını açıkladı.

Geçen Aralık ayında Hubble’ın halefi olarak başlatılan Webb teleskopu, yıldızların önceden düşünülenden daha erken, belki de büyük patlamadan sonraki birkaç milyon yıl içinde oluşmuş olabileceğini gösteriyor.

Webb’in son keşifleri, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi’nden Rohan Naidu liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından Astrophysical Journal Letters’da detaylandırıldı.