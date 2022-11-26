"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

4 ton gıda ve deney malzemesiyle fırlatıldı

26 Kasım 2022, Cumartesi 23:00
Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait Dragon kapsülü, yaklaşık 4 ton gıda ve deney malzemesi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan Falcon 9 roketi ile kalkış, TSİ 22.20'de gerçekleşti.

Dragon kapsülü, her şeyin yolunda gitmesi durumunda taşıdığı yaklaşık 4 ton gıda ve deney malzemesiyle yarın TSİ 15.30'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Harmony modülüne yanaşacak. Uzay istasyonundaki astronotlar, kapakları açarak Dragon uzay aracının basınçlı bölmesindeki kargoları boşaltmaya başlayacak.

Kapsülde, uzay istasyonunda görev yapan astronotlar için gıda malzemelerinin yanı sıra yer çekimsiz ortamda sebze yetiştirme testi için küçük kırmızı Robin domates cinsi tohumlar da bulunuyor.

Kapsülde ayrıca astronotların kan örneklerinin tıbbi görüntülerini toplamasına yardımcı olacak taşınabilir bir el mikroskobu, uzayda esnek yapıların inşasında veri toplamak için teknolojik aletler ve istasyonun güç sistemini yükseltmek için "iROSA" denilen iki yeni güneş paneli de yer alıyor.

Güneş panelleri, 29 Kasım ve 3 Aralık'ta yapılması planlanan uzay yürüyüşleri ile yüzen laboratuvarın dışına kurulacak.

Görevin sonunda, yeniden kullanılabilir Dragon kapsül birkaç ton kargo ile istasyondan ayrılarak ocak ayı başlarında Florida kıyılarında paraşütle suya inecek.

SpaceX, NASA ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak son 10 yılda uzay istasyonuna iki düzineden fazla ikmal fırlatışı gerçekleştirdi.

İkmal amaçlı fırlatışlar dışında SpaceX, iki astronot görevi de dahil olmak üzere bu yıl şimdiye kadar 52 fırlatışla bugüne kadarki en yoğun yılını geçirdi.

AA

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili Çin'den izahat istedi

    Partizan rant aktarımı ile yolsuzluk artıyor

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Fuar söyleşisi ile Yeni Asya’yı daha iyi tanıdım

    Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

    4 ton gıda ve deney malzemesiyle fırlatıldı

    Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Işık şehit oldu

    3 gün önce kaybolan İrfan Arabacı bulundu

    Düzce'de tüm okullarda 1 hafta tatil kararı

    1 milyon 201 bin öğretmen görev başında

    160 hafız icazetlerini aldı

    Nedir bu pahalılık böyle?

    Bakan, stajyer ve çıraklara ‘EYT kapısını’ kapattı

    Tarımdaki gidişat alarm veriyor

    Denetim olmayınca kaynaklar heba oluyor

    Sakarya'da 93 yapıda hasar tespit edildi

    Ekonomi milli güvenlik meselesi oldu

    Gazeteciden esirgenen kart, memurlara dağıtılıyor

    Yerli ilaç sanayisi desteklenmeli

    Kuveyt'te ilk kez kolera vakası gözlemlendi

    İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi Belçika’daki yarışta ilk üçe girdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençler için çırpınan bir şefkat
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP casinosu kaybediyor
    Mehmet KARA

    Siyasette küslük olmaz da…
    Ahmet BATTAL

    Resmî cemevleri hayırlı olsun
    Faruk ÇAKIR

    Ne olursa akıllanırız?
    Misbah ERATİLLA

    Binbaşı Hayri Tanju’nun değişimi
    Risale-i Nur'dan

    Bir kısım hatalar, arzı hiddete getiriyor
    Genel

    Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yangınla ilgili Çin'den izahat istedi
    Adnan NACİR

    Rabia’dan Salise’ye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.