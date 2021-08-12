45 yaş üzerinin dijital alışkanlıkları değişti

Dünyayı etkisi altına alan pandemi çok sayıda sektörü etkilerken, beraberinde alışkanlıkları da değiştirmiş durumda.

Özellikle dijital dünyanın ve e-ticaretin hayatımızdaki önemini bir kez daha hatırlatan pandemi süreci, online dünyanın seyrini değiştirdi. Şimdilerde iş toplantılarından eğitime, alış verişten hobilere kadar, her şey online platformlar üzerinden halledilebiliyor. İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, özellikle 45 yaş üzeri dijital platform kullanıcısı sayısının pandemi döneminde büyük bir artış gösterdiğini söylüyor. Genç nüfusun e-ticarette ana hedef kitle olduğu bilinse de, yatırımcılar şimdiden geleceğe yönelik planlar yapmaya başlamış durumda. Bugünün genç ve orta yaşlı hedef kitlesinin bir süre sonra yaşlı tüketiciye dönüşeceğini hesaba katan e-ticaret platformları, yatırımlarını bu yönde yapmaya ve web sitelerini yaşlı insanların kullanımına uygun bir yapıya dönüştürmeye çabalıyor.

MOBİL CİHAZLARDAN ZİYARET 3,3 KAT ARTTI

45 yaş ve üzeri kitlenin teknoloji ve e-ticaret kullanımı oranında artış olduğunu söyleyen Nurettin Erzen, 2021 yılının ilk 6 ayını şöyle değerlendiriyor: “45 yaş ve üzeri kullanıcı kitle-mizin, toplam kullanıcı kitlemiz içindeki oranı % 8’den fazlaydı. Bu oran, 2020 yılının ilk 6 ayında % 4 seviyesindeydi. 45 yaş ve üzeri kitlenin % 30’u kadın kullanıcıydı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 45 yaş ve üzeri kadın kullanıcıların sayısı, 3,1 kat arttı. Aynı dönemde, 45 yaş ve üzeri kullanıcı kitlemizin %64’ü, mobil cihazlarını kullanarak internet sitemizi ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, 45 yaş ve üzeri kullanıcı kitlemizin mobil cihazlardan internet sitemizi ziyaret etme oranı 3,3 kat arttı.”