468 milyon belge dijitalleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belgenin dijitalleştirildiğini, 1 milyon 566 bin sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesinin de restore edildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin hafızası olan nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi, 1 milyon 566 bin sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesi restore edildi. Aramıza katılarak eğitimlerini tamamlayan 20 restoratörümüzle nüfus kütüklerimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. AA

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