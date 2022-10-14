5,3 milyar cep telefonu çöpe gidecek

2022’de 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağı tahmin ediliyor.Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağını tahmin ediyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, küresel ticaret verileri “e-atık” kaynaklı çevresel sorunun artan boyutuna işaret ediyor. Araştırmalar, pek çok insanın eski telefonlarını geri dönüşümle değerlendirmek yerine elinde tuttuğunu gösteriyor, dünya genelinde 16 milyar cep telefonunun olduğu sanılıyor. WEEE’nin yürüttüğü araştırmaya göre, bu yıl 5,3 milyar cep telefonunun geri dönüştürülmeden çöpe atılacağı tahmin ediliyor. Bu arada, dünya genelinde e-atıkların yüzde 17’den biraz fazlası düzgün biçimde geri dönüştürülürken Birleşmiş Milletlerin (BM) hedefi bunu 2023 yılında yüzde 30’a çıkarmak. Haber Merkezi

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