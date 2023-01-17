5 atık pil getirene maç bileti

Arabam.com Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, “Dönüşüm Tribün Projesi”ne taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda, “Doğanın Pili Bitmesin” sloganıyla başlattıkları “Dönüşüm Tribün Projesi” hakkında açıklama yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın himayesinde, Konyaspor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında sürdürülen “Yeşil Tribün” projesiyle sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak adına çalışma yürüttüklerini aktaran Özgökçen, projeye katılanların hem maç izlediğini, hem de çevreye katkı sağladığını dile getirdi.“Doğanın Pili Bitmesin” sloganıyla yeni uygulamayı başlattıklarını belirterek,”Burada 5 pil getireni maçlarımızda misafir edeceğiz. Yeni bir sosyal sorumluluk projesi. Burada önemli olan Konyaspor’a destek sağlamanın yanında çevremize katkı vermek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Konyalı hemşehrilerimizden destek olmalarını arzu ediyoruz.” AA

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