'500 yıldır deprem olan yerlere bina yapılmış'

Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 2. Başkanı Doç. Dr. Şefik İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği alanlarda 500 yıldan fazladır deprem olduğunu buna rağmen aynı noktalarda bina yapıldığını söyledi.

Depremin yıkıma yol açtığı bölgede yüzyıllardır sürekli deprem olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, depremlere rağmen aynı bölgelerde yapılaşma olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ta 1513 yılında meydana gelen depreme vurgu yapan İmamoğlu, “Bu konuda çalışan bütün bilim çevreleri en son 1513 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depremi, ki o dönemde ve ondan önceki dönemlerde bile defalarca Kahramanmaraş ve Hatay’ı Antakya’yı yerle bir eden tarihi depremler olmuş. Fakat maalesef tekrar aynı noktada ve aynı düzensizlikte, hatta daha da kötü şekilde yapılar yapılmaya çalışılmış” diye konuştu. Haber Merkezi

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