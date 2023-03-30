"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı gözlemlendi

30 Mart 2023, Perşembe 12:49
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana geldiğini söyledi.

Sezer, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından çevrim içi düzenlenen Deprem Araştırmaları Sanal Konferansı'nda konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremlerin, 1668 Kuzey Anadolu ve 1939 Erzincan depremlerinden sonra en büyük üçüncü deprem olduğunu belirten Sezer, etki alanı, sebep olduğu yıkım ve can kayıpları açısından ise yaşanan en büyük felaket olduğunu söyledi.

Sezer, depremlerin bölgede yaşayan 15 milyona yakın vatandaşı doğrudan etkilediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65 saniye, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ise 45 saniye olarak ölçülmüştür. Şu ana kadar 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana gelmiştir. Bu rakam bizim bir yılda kaydettiğimiz ortalama deprem sayısına eşittir. Sadece 5 ve 6 arası büyüklükteki artçı depremlerin sayısı 47'dir. Her iki deprem sonucunda da 400 kilometre civarında yüzey kırığı oluşmuş, yer kabuğunda 7,5 metreye varan yer değişmeleri meydana gelmiştir."

Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunca 56 bin 426 binanın yıkık veya acil yıkılacak, 206 bin 452 binanın ağır, 48 bin 984 binanın orta ve 516 bin 352 binanın az hasarlı hale geldiğini söyledi.

Depremlerin hemen sonrasında arama kurtarma faaliyetlerinin başladığını belirten Sezer, 35 bin 250 arama kurtarma personelinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, asker, jandarma, sahil güvenlik ve diğer birimlerin katılımıyla yoğun bir arama gerçekleştirildiğini aktardı.

Sezer, arama kurtarma faaliyetlerinin akabinde geçici barınma hizmetlerine yönelik faaliyetler konusunda ilk etapta bölgeye 160 bin çadır gönderildiğini, şu anda 610 bine yakın çadırın kurulduğunu, 45 bin konteynerin 289 konteyner alanına yerleştirildiğini ifade etti.

Sezer, ilk etapta 2 milyon 800 bin, şu anda ise 2,5 milyona yakın depremzedenin bölgede barındığı, 800 bin depremzedenin de bölge dışındaki illere taşındığı bilgisini verdi.

Afet yönetiminde en temel kuralın "riskin yönetilebilir duruma getirilmesi" olduğunu vurgulayan Sezer, şöyle devam etti:

"Risk ne kadar azaltılırsa o kadar yönetilebilir hale gelmektedir ve bütünleşik afet sisteminin altın kuralı olarak bilinmektedir. Bizlerin burada yapacağı önemli bilimsel çalışmalarla birlikte, ülkemizin bir afet ülkesi olduğunu ve her bölgede bunun etkili olabileceğini göz önüne alarak, karşılaşabileceğimiz risklerin azaltılması, bunun bilimsel çalışmalarla desteklenmesi burada yapabileceğimiz en önemli adımlardan bir tanesidir."

Sezer, 44 üniversitenin AFAD Afet Araştırmaları Merkezi'nde bilimsel çalışmalara katkı sunduğunu, bilim insanlarının ise bireysel olarak önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti. Bireysel çalışmaların sistemli olarak birbirine entegre edilmesinin gerekliliği olduğunu söyleyen Sezer, bu çalışmaların tek platformda birleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 Şubat'tan bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı gözlemlendi

    Türkiye genelinde ilkbaharda beyaza rahmet sevinci

    Japonya Afet İdare Konseyi: Patlama durumunda yürüyerek kaçın
    📷

    Her gün 4 bin yabancı öğrenci Ezher Kurumu'nda iftar yapıyor

    ÖSYM: YKS, deprem bölgesinde 4 ilde yapılacak

    Erzincan'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

    İspanya'daki orman yangınında 4600 hektarlık alan kül oldu

    Tek adam düzeninde farklı fikir de, istişare de olmaz

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz

    Yusuf Kerim yasası geçti

    Manevi değerlerimize hiçbir güç zarar veremez

    Haksızlığa karşı susmamak gerekir

    İstifa etmeden aday olamazlar

    Ailesine namaz kıldırdı

    500 yıllık iftar geleneği

    Kahramanmaraş - Göksun'da mahalle ikiye ayırdı

    'Nisan, mayıs aylarında taarruz planlanıyoruz'
    📷

    Yusufeli'nin eski ilçe merkezine giriş yasaklandı - ''Hüzünlü bir ortam"

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden Millet İttifakı?
    Genel

    Yusuf Kerim yasası geçti
    Ahmet BATTAL

    Diyet isteyen AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Gönüllü

    Dört saat kuralı
    Ali Rıza AYDIN

    Çok dua edelim, çok
    Genel

    77 paket de getirseniz bu kafayla olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Oruçla ilgili özürler
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat rey-i vâhiddir, zulmün temelidir
    Genel

    Kahramanmaraş günleri Yeni Asya’sız olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.